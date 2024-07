◆n.SSign日本人メンバー・カズタ、東京の街でリラックス

◆カズタの投稿に反響続々

【モデルプレス=2024/07/03】韓国の10人組ボーイズグループn.SSign(エヌサイン)のKAZUTA(カズタ)が7月1日、自身のInstagramを更新。日本でのオフショットを披露した。カズタは「쇼!음악중심 in JAPAN 감사합니다!!!!( Show! Music Core in JAPAN ありがとう)」とテキストを添えて、夜の日本の街でリラックスするオフショットを投稿。普段は韓国をメインで活動しているn.SSignだが、6月30日開催の『Show! Music Core in Japan』に出演するため、グループで来日していた。同イベントでn.SSignは圧倒的なステージを披露し、「n.SSign想像以上に良かった」「前から気になっていたn.SSignが期待以上でびっくり」などK-POPファンの間で多くの注目を集めた。この投稿にファンからは「ステージが圧倒的すぎて会場がどよめいていたよ」「ウマチュンで最高の夜をありがとう」「ウマチュン鳥肌のステージだった」「どんな場所で撮っても素敵です」「すごい反響だったね」「カズタに出会えて良かった」など、多くのコメントが寄せられている。(modelpress編集部)【Not Sponsored 記事】