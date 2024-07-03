横浜FMvs鳥栖 スタメン発表
[7.3 J1第16節](ニッパツ)
※19:00開始
主審:西村雄一
<出場メンバー>
[横浜F・マリノス]
先発
GK 1 ポープ・ウィリアム
DF 5 エドゥアルド
DF 15 上島拓巳
DF 24 加藤聖
DF 27 松原健
MF 6 渡辺皓太
MF 8 喜田拓也
MF 20 天野純
FW 7 エウベル
FW 10 アンデルソン・ロペス
FW 11 ヤン・マテウス
控え
GK 21 飯倉大樹
DF 16 加藤蓮
MF 17 井上健太
MF 28 山根陸
MF 29 ナム・テヒ
FW 14 植中朝日
FW 23 宮市亮
監督
ハリー・キューウェル
[サガン鳥栖]
先発
GK 71 朴一圭
DF 2 山崎浩介
DF 3 木村誠二
DF 29 井上太聖
DF 42 原田亘
MF 5 河原創
MF 13 横山歩夢
MF 18 日野翔太
MF 22 富樫敬真
MF 23 菊地泰智
FW 99 マルセロ・ヒアン
控え
GK 1 アルナウ
DF 16 上夷克典
MF 6 福田晃斗
MF 7 手塚康平
MF 8 中原輝
MF 21 堀米勇輝
MF 88 長沼洋一
監督
川井健太
※19:00開始
主審:西村雄一
<出場メンバー>
[横浜F・マリノス]
先発
GK 1 ポープ・ウィリアム
DF 5 エドゥアルド
DF 15 上島拓巳
DF 24 加藤聖
DF 27 松原健
MF 6 渡辺皓太
MF 8 喜田拓也
MF 20 天野純
FW 7 エウベル
FW 10 アンデルソン・ロペス
FW 11 ヤン・マテウス
控え
GK 21 飯倉大樹
DF 16 加藤蓮
MF 17 井上健太
MF 28 山根陸
FW 14 植中朝日
FW 23 宮市亮
監督
ハリー・キューウェル
[サガン鳥栖]
先発
GK 71 朴一圭
DF 2 山崎浩介
DF 3 木村誠二
DF 29 井上太聖
DF 42 原田亘
MF 5 河原創
MF 13 横山歩夢
MF 18 日野翔太
MF 22 富樫敬真
MF 23 菊地泰智
FW 99 マルセロ・ヒアン
控え
GK 1 アルナウ
DF 16 上夷克典
MF 6 福田晃斗
MF 7 手塚康平
MF 8 中原輝
MF 21 堀米勇輝
MF 88 長沼洋一
監督
川井健太