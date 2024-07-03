工藤静香、7年ぶりオリジナルアルバム発売。今夜インスタライブ＆Kōki,出演のMV公開
工藤静香の7年ぶりとなるオリジナルアルバム『明鏡止水』が、本日7月3日に発売された。
アルバムの発売を記念して、19時30分から工藤静香のオフィシャルアカウントにてInstagram Liveを実施。さらに20時にはアルバム収録楽曲「霙」のMVが公開される。
「霙」のMVは俳優の戸塚純貴、モデル・女優のKōki,が出演し、2人によるドラマ仕立てのストーリーとなっている。
『明鏡止水』
［CD］
01.「アイスコーヒー」 作詞：愛絵理 作曲：Kōki, 編曲：渡辺 剛
02.「孤独なラプソディー」 作詞：愛絵理 作曲・編曲：村松崇継
03.「Boo」 作詞：愛絵理 作曲・編曲：シライシ紗トリ
04.「Go easy!」 作詞：愛絵理 作曲・編曲：シライシ紗トリ
05.「丸」 作詞・作曲：橋⼝洋平 編曲：渡辺 剛
06.「⾹雪蘭〜好きより愛してる〜」 作詞：愛絵理 作曲：⼤橋卓弥 編曲：常⽥真太郎
07.「勇者の旗」 作詞：愛絵理 作曲・編曲：村松崇継
08.「Sea glass」 作詞：愛絵理 作曲・編曲：シライシ紗トリ
09.「I am ready」 作詞：愛絵理 作曲：Kōki, 編曲：渡辺 剛
10.「霙」 作詞・作曲：橋⼝洋平 編曲：村中慧慈
11.「第 3 惑星」 作詞：愛絵理 作曲：⼤橋卓弥 編曲：澤近泰輔
◼︎完全受注生産限定盤
受注締切：2024年6月9(日)23：59まで
※ポニーキャニオンショッピングクラブ限定
特設サイト：https://shizuka-kudo.net/meikyoshisui/
【Blu-ray版】
価格：13,400 円（税込）CD：全11 曲⼊り＜品番SCCA.00160＞
特典：
（1）Blu-ray 「RENAISSANCE CLASSICS ⼯藤静⾹ PREMIUM SYMPHONIC CONCERT 2024」＠東京芸術劇場＜5月12日開催＞
（2）アクリルスタンド＜TypeB＞
（3）スペシャルフォトブック＜32P＞
（4）豪華特殊パッケージ
【DVD版】
価格：12,500 円（税込）CD：全 11 曲⼊り＜品番SCCA.00161＞
特典：
（1）DVD 「RENAISSANCE CLASSICS ⼯藤静⾹ PREMIUM SYMPHONIC CONCERT 2024」＠東京芸術劇場＜5月12日開催＞
（2）アクリルスタンド＜TypeB＞
（3）スペシャルフォトブック＜32P＞
（4）豪華特殊パッケージ
［Blu-ray＆DVD］
「RENAISSANCE CLASSICS ⼯藤静⾹ PREMIUM SYMPHONIC CONCERT 2024」
01. 歌劇 「エフゲニー・オネーギン」 よりポロネーズ
02. Overture
03. ⻩砂に吹かれて
04. 激情
05. ⾹雪蘭〜好きより愛してる〜
06. 慟哭
07. Ice Rain
08. 組曲 「仮⾯舞踏会」 よりワルツ
09. きらら (Instrumental)
10. Blue Rose
11. 嵐の素顔
12. めちゃくちゃに泣いてしまいたい
13. 恋⼀夜
14. 勇者の旗
◼︎通常盤
価格：3,500 円（税込） CD全 11 曲⼊り（品番PCCA.06296）
（1）アクリルスタンド（TypeA）
CDの予約・購入→https://pony-canyon.lnk.to/meikyousisui
“工藤静香 New ALBUM「明鏡止水」発売記念”
『Shizuka Kudo Live Tour 2024リハーサル見学招待』キャンペーン開催
CD発売を記念して「Shizuka Kudo Live Tour 2024リハーサル見学招待」キャンペーンを開催します。
ポニーキャニオンショッピングクラブ特設サイトより対象商品をお求めの上ご応募ください。
→https://shizuka-kudo.net/meikyoshisui/
【対象商品】
7月3日発売 工藤静香アルバム「明鏡止水」
＊通常盤：PCCA-06296 3,500円（税込）
【応募期間と当選発表】
会場により応募締切日が異なります。ご注意ください。
7月6日（土）秋田・あきた芸術劇場ミルハス
応募締切：6月23日(日）23：59 当選発表：6月27日(木)
7月13日（土）愛知・刈谷総合文化センター アイリス
応募締切：6月30日(日）23：59 当選発表：7月5日(金)
7月20日（土）静岡・磐田市民文化会館「かたりあ」
応募締切：7月7日(日）23：59 当選発表：7月12日(金)
7月27日（土）福岡・久留米シティプラザ ザ・グランドホール
応募締切：7月14日(日）23：59 当選発表：7月19日(金)
8月3日（土）大阪・南海浪切ホール
応募締切：7月21日(日）23：59 当選発表：7月25日(木)
8月11日（日・祝）京都・文化パルク城陽 プラムホール
応募締切：7月28日(日）23：59 当選発表：8月2日(金)
8月17日（土）高知・高知県立県民文化ホール・オレンジホール
応募締切：8月4日(日）23：59 当選発表：8月9日(金)
8月24日（土）岩手・盛岡市民文化ホール
応募締切：8月9日(金) 23：59 当選発表：8月12日(月)
9月7日（土）茨城・水戸市民会館 グロービスホール
応募締切：8月25日(日) 23：59 当選発表：8月30日(金)
9月15日（日）東京・LINE CUBE SHIBUYA
応募締切：9月1日(日) 23：59 当選発表：9月6日(金)
＜Shizuka Kudo Live Tour 2024＞
7月13日【愛知】刈谷総合文化センターアイリス
7月20日【静岡】磐田市民文化会館かたりあ
7月27日【福岡】久留米シティプラザ
8月3日 【大阪】南海波切ホール
8月10日【京都】文化パルク城陽
8月17日【岩手】盛岡市民文化ホール
8月24日【高知】高知オレンジホール
9月7日 【茨城】水戸市民会館
9月15日【東京】LINE CUBE SHIBUYA
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