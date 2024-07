INIの尾崎匠海、木村柾哉、許豊凡、郄塚大夢、藤牧京介の5名がYouTubeチャンネル「THE FIRST TAKE」に出演する。先月公開された再生回数200万回超えの「FANFARE」から2回目の登場となる今回は、初週売上81.2万枚を超えた最新シングル「THE FRAME」の収録曲「I’m a Dreamer」を披露。本楽曲は、メンバーの許豊凡が作詞に初参加し、夢のために努力し切実に願えば叶うという希望的なメッセージを表現した作品。

6thシングル「THE FRAME」



発売日:2024年6月26日(水)形態数:3形態(FRAME IN ver. / OVER THE FRAME ver. / MULTI-FRAME ver. )■FRAME IN ver.(CD +DVD)※ジュエルケース ※FRAME IN ver.は初回限定商品となります価格:¥1,727 (税抜) / ¥1,900 (税込)CD:1.LOUD / 2. Walkie Talkie / 3. 3D / 4. I’m a DreamerDVD:Break THE FRAME Trip 01[初回プレス限定封入特典]1.応募抽選券(シリアルナンバー)1枚2.セルカトレーディングカード1枚(FRAME IN ver.11種類から1枚ランダム封入)3.ビジュアルステッカー1枚(FRAME IN ver.11種類から1枚ランダム封入)■OVER THE FRAME ver. (CD +DVD)※ジュエルケース ※OVER THE FRAME ver.は初回限定商品となります価格:¥1,727 (税抜) / ¥1,900 (税込)CD:1.LOUD / 2. Walkie Talkie / 3. 3D / 4. I’m a DreamerDVD:Break THE FRAME Trip 02[初回プレス限定封入特典]1.応募抽選券(シリアルナンバー)1枚2.セルカトレーディングカード1枚(OVER THE FRAME ver.11種類から1枚ランダム封入)3.ビジュアルステッカー1枚(OVER THE FRAME ver.11種類から1枚ランダム封入)■MULTI-FRAME ver.(CD ONLY)※ジュエルケース価格:¥1,273 (税抜) / ¥1,400 (税込)CD:1.LOUD / 2. Walkie Talkie / 3. 3D / 4. I’m a Dreamer[初回プレス限定封入特典]1.応募抽選券(シリアルナンバー)1枚2.セルカトレーディングカード1枚(MULTI-FRAME ver.11種類から1枚ランダム封入) 3.'MULTI-FRAME' ID Card 1枚(11種類から1枚ランダム封入)