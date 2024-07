INTO U(イントゥユー)から、みずみずしいツヤ感と抜群の保湿力で魅力的な口元をつくり上げる最新リップグロス「ジューシーパンピンググロス」(全5色展開)が7月5日(金)よりロフト・プラザ(一部店舗を除く)にて先行発売となる。

■水感触の潤いと艶

ウォーター・イン・オイル処方により、水のような高い透明感と重厚感のあるカラーを一緒に再現することを叶え、理想的な“うるぷる”を実現!しっとりな艶やかさとフレッシュなキュートさを同時に唇に表現できちゃう優れモノの水感ある保水リップグロスが誕生となった。

色彩の飽和度を研究し、高い透明感を実現。フレッシュな明るめのカラーから、肌馴染みの良い落ち着いたニュアンスカラーまで、どんなファッションの気分でも、シーン別で使い分けられる5色展開。

■商品情報

麗知株式会社

ジューシーパンピンググロス内容量3g/ 販売価格 \1,400+税

WG01 IN PEACHWG02 IN APRICOTWG04 IN ROSEWG05 IN TAUPEWG06 IN ORANGE