METAL BUILD 商品化企画進行中の「ゴッドガンダム」試作画像が公開。印象的な腕組ポーズをお披露目
【METAL BUILD FESTIVAL 2024 WITH CLUB TAMASHII MEMBERS】
開催期間：7月5日～9月2日
会場：TAMASHII NATIONS STORE TOKYO
（東京都千代田区神田花岡町1-1）
開催期間：7月5日～9月2日
会場：TAMASHII NATIONS STORE TOKYO
（東京都千代田区神田花岡町1-1）
BANDAI SPIRITSは、同社完成品フィギュアブランド「METAL BUILD」シリーズにて商品化企画進行中の「ゴッドガンダム」の試作画像を7月3日に公開した。
7月5日より開催されるイベント「METAL BUILD FESTIVAL 2024 WITH CLUB TAMASHII MEMBERS」のカウントダウン企画として情報が公開されており、今回第3弾として「METAL BUILD ゴッドガンダム」の新情報が公開された。
オープニングなどで印象的な腕組ポーズが公開され、特徴的な手甲のデザインや多く伸びたアンテナなどメリハリのあるデザインが確認できる。
◤「METAL BUILD FESTIVAL 2024- 魂ネイションズ公式 (@t_features) July 3, 2024
WITH CLUB TAMASHII MEMBERS」
開催まであと2日！◢#METALBUILD 、5日連続新情報③
『機動武闘伝Gガンダム』より
METAL BUILD 商品化企画進行中
「ゴッドガンダム」――試作品画像を初解禁！
▽イベント情報はコチラ！https://t.co/DGDfNyDcML pic.twitter.com/icyqP7pZxI
(C)創通・サンライズ