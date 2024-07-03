【METAL BUILD FESTIVAL 2024 WITH CLUB TAMASHII MEMBERS】
開催期間：7月5日～9月2日
会場：TAMASHII NATIONS STORE TOKYO
（東京都千代田区神田花岡町1-1）

　BANDAI SPIRITSは、同社完成品フィギュアブランド「METAL BUILD」シリーズにて商品化企画進行中の「ゴッドガンダム」の試作画像を7月3日に公開した。

　7月5日より開催されるイベント「METAL BUILD FESTIVAL 2024 WITH CLUB TAMASHII MEMBERS」のカウントダウン企画として情報が公開されており、今回第3弾として「METAL BUILD ゴッドガンダム」の新情報が公開された。

　オープニングなどで印象的な腕組ポーズが公開され、特徴的な手甲のデザインや多く伸びたアンテナなどメリハリのあるデザインが確認できる。

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