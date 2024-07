プリン研究家が太鼓判を押す！ ライブ感がたまらない絶品ブリュレプリン

年間800食以上プリンを食べる会社員でプリン研究家/プリンジャーナリストのプリン王子が、全国を回って食べ歩いた「愛しのプリン」を紹介します。

スプーンを入れるとパリッとおいしそうな音が

プリン研究家、プリンジャーナリストとしてメディアで活躍するプリン王子こと池畑孝資さんが、毎日食べているプリンの中から今オススメのプリンを紹介。今回は押上にあるプリン専門店に行ってきました。

スカイツリーで賑わう押上で人気の「akim’p」

突然現れるおしゃれな外観が目をひく

東京のシンボルとなっている「スカイツリー」がある「押上」。東京ソラマチなどの商業施設があり、観光地としても賑わう一方で、浅草にも近く下町の雰囲気を感じられる街でもあります。

テイクアウトのお客さんも多い

そんな押上に店を構えるのがこちら「akim’p」です。プリンと紅茶の専門店として2023年の10月にオープン。プリンの専門店とは期待が高まりますね!

もともとは間借りで営業していたそう

スタイリッシュで清潔感のある店内は、木のぬくもりを感じるやさしい雰囲気を放っています。実はakim’pさんは同じ押上の地で2年半ほど間借りや催事で営業をされていたんです。間借りをオープンしてほどなくしたタイミングで伺った時に食べたこちらのプリンの味に魅了されたのを今でも覚えています。

目の前でキャラメリゼしてくれる「ブリュレプリン」

ブリュレプリン(600円)

さて、そんなakim’pさんには定番のプリンが2種類あります。中でも人気なのはこのブリュレプリン。

ザラメをプリンにのせる

なんと目の前でプリンをキャラメリゼしてくれるんです。ガスバーナーでプリンの表面を炙るパフォーマンスはお客さんたちからも大人気♪

オーダーすると目の前で炙ってくれる

そんなブリュレプリンは立方体でみっちりとした密度のあるテクスチャー。なんともかわいらしいです。

甘ーい香りが漂います

ブリュレ部分はパリッパリでスプーンを入れるとパリッと音をたてるのがほんとに気持ちいい!

パリッと音がしておいしそう

プリン部分はなめらかで濃厚。ブリュレのほろ苦さと、プリンのコクが合わさることで奥行きのあるリッチな味わいとなっています。

カリカリとふわふわの食感

そして、プリンにリコッタチーズを使用することで、濃厚でまろやかな味わいとなっているんです。

こちらも大人気! カラメルプリン

とろーっと目の前でカラメルを垂らしてくれる

さて、2種類のうちのもう一方はカラメルプリン(600円)! こちらも目の前でカラメルソースをたっぷりとかけてくれます。深い黒色をしたカラメルソースはものすごい粘度。たらーりとプリンをおおっていくところがまたかわいらしいです♪

淹れたて紅茶(アイス/400円)とマリアージュ

ねっとりとしたカラメルソースはほろ苦く、プリンの濃厚でコクのある味わいと合わさることで絶妙なバランス感になっています。口あたりもなめらかでたまりません! 甘いものが苦手な方にもおすすめできるプリンです!

苦みが大人の味

そして、紅茶の専門店でもあるので紅茶もしっかりおいしいです! 濃厚なプリンと紅茶のすっきりとした味わい。この組み合わせはズルい。何個でもプリンを食べてしまいそうです。

日本料理からカフェへ転身

今回は店主の秋本さんにお話を伺いました。

四角いケースに入ったプリンが並ぶショーケース

プリン王子「前から気になっていたんですが『akim’p』の名前の由来って何なんですか?」

秋本さん「自分が秋本という名前なので、その“秋本”のかわいいところと、プリンのPをとって『akim’p』にしたんです」

プリン王子「プリンのPだったんですか!(笑) ちなみに、なんでプリンの専門店にしようと思ったんですか?」

秋本さん「実は、もともと日本料理屋で働いていたんですが、もともとやりたかったジャンルとは違っていて。カフェをやりたいなとうっすら思っていたんです。そんな中で、何をメニューにしようかと考えた時にプリンが浮かんで」

プリン王子「プリンって人気ですもんね」

優しそうな笑顔で話す秋本さん

秋本さん「そうですよね! ふつうの形のプリンだとつまらないなと思って四角い形にたどり着き、それで作りはじめたのがきっかけです。他とは違うおもしろいことがしたいなって思って。プリンにリコッタチーズを使ってみたり、ペアリングを紅茶にしたりしたら面白そうだなって思って」

プリン王子「このお豆腐みたいなビジュアルもかわいいですし、プリンと紅茶のペアリングも楽しいですよね」

テイクアウト用のケースもかわいい

「まさかこんなにたくさんの人に自分のプリンを食べてもらえるなんて。思ってもみなかったです」とうれしそうに語る秋本さんがすてきでした。ぜひ皆さんもakim’pに足を運んでみてくださいね!

<店舗情報>◆akim'p住所 : 東京都墨田区業平4-8-7 1FTEL : 不明の為情報お待ちしております

※価格は税込。

文:池畑孝資、食べログマガジン編集部

撮影:佐藤潮

