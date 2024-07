大分県日出町にある「サンリオキャラクターパーク ハーモニーランド」に、家族みんなで楽しめる水あそびエリア「スプラッシュアイランド」がオープン。

「水あそび」を体感できるアクティビティが増え、小さなお子さんも遊べるほか飲食専用エリアも展開され、日替わりキッチンカーが登場する予定です!

サンリオキャラクターパーク ハーモニーランド「スプラッシュアイランド」

期間:2024年7月19日(土)〜8月25日(水)

営業時間:

通常営業日 10:00〜16:00

夜間営業日(2024年8月11日〜8月14日)10:00〜17:00

価格:3歳以上 800円、1〜2歳 300円、0歳 無料

※0〜2歳のお子さまは水あそび用おむつの着用で全エリア利用可(紙おむつは不可)

※10歳未満のお子さまには18歳以上の保護者同伴が必要(保護者も有料)

メインプール:サークルプール(18mプール)、スクエアプール(14mプール)、ピンクプール・ブループール、びっくりバケツ、パイレーツプール

スライダー:

リボンスライダー(22mスライダー) 身長制限100cm以上の方

ココナッツスライダー(8mスライダー) 身長制限90cm以上の方

トロピカルスライダー 身長制限90cm以上の方

その他:

・浮き輪レンタル(サイズ:S/M/L)各300円

・水鉄砲レンタル(ポンプ式水鉄砲/シリンジ式水鉄砲)各200円

・コインロッカー(大:400円/中:300円/小:200円) 約120台

・男女別更衣室

・飲料自動販売機

・キッチンカー ※日替わり出店

サンリオキャラクターパークハーモニーランドの隣接会場に、水あそびエリア「スプラッシュアイランド」がオープン。

暑い夏に多くのゲストで賑わう、期間限定の水あそびエリア「スプラッシュアイランド」には、いろいろなアクティビティが用意されます☆

2024年は「22mキッズスライダー」や「びっくりバケツ」など、「水あそび」を体感できるアクティビティが新登場。

小さなお子さんを含め、家族みんなで楽しめるエリアになりました。

さらに、飲食専用のエリアを展開し、日替わりでキッチンカーも登場予定。

水あそびエリア「スプラッシュアイランド」が、ハーモニーランドの夏をさらに盛り上げてくれます!

4つの新アクティビティ

2024年の「スプラッシュアイランド」には、暑い夏を思い切り楽しむ、4つのアクティビティが新登場。

スライダーや大型プールなど、家族みんなで楽しめるアクティビティが用意されます☆

リボンスライダー

「ハローキティ」のリボンが目印の「リボンスライダー」

全長約22m、高さ約8mのビッグスライダーです!

ココナッツスライダー

「ココナッツスライダー」は、全長約8m。

ツインスライダーになっています。

びっくりバケツ

頭上のバケツが満杯になると、一気に水が落ちてくる「びっくりバケツ」

ずぶ濡れ間違いなしの水あそびを体感できるアクティビティです☆

スクエアプール

深さ約40cm、1辺約14mの四角形プールも登場。

小さなお子さまも安心して遊ばせられます。

キッチンカー

「スプラッシュアイランド」のオープン期間中は、エリア内に日替わりでキッチンカーが登場予定。

プールといっしょに、日替わりグルメも楽しめます!

※売り切れ次第閉店

※プール内での飲食不可、飲食専用エリアを利用ください

家族で楽しめる水あそびエリアに4つの新アクティビティが加わり、日替わりキッチンカーも登場。

ハーモニーランドの「スプラッシュアイランド」は、2024年7月19日から8月25日まで期間限定オープンです☆

