グレープストーンが展開する「東京ばな奈ワールド」から「東京ばな奈 発酵バターラスク」が登場!

フランス産発酵バターをしみこませた、ほんのりバナナ香る”香ばしラスク”です☆

東京ばな奈ワールド「東京ばな奈 発酵バターラスク」

価格:6袋入 831円(税込)/10袋入 1,382円(税込)

※1袋に2枚入っています

発売日・販売店:

2024年7月10日(水):東京ばな奈s(JR東京駅 ⼋重洲地下中央口改札外)、東京ばな奈STUDIO 大丸東京店、羽田空港第1ターミナル 特選洋菓子館、羽田空港第2ターミナル 東京食賓館 時計台3番前、JR東京駅 HANAGATAYAグランスタ東京中央通路(〜7月31日(水)まで)2024年8月1日(木):東京ばな奈の木(JR東京駅 八重洲中央改札内)

※その他の東京ばな奈店舗や不定期の催事にて販売する場合があります

通販(発売日):

グレープストーン公式オンラインショップ「パクとモグ」はこちら

2024年7月8日(月)10:00〜 公式オンラインショップ「パクとモグ」2024年7月9日(火)10:00〜 パクとモグ スイーツショップ楽天市場店、パクとモグ スイーツショップ Yahoo!店

フランス産発酵バターでジュワッと焦がし焼きした「東京ばな奈 発酵バターラスク」が新登場!

東京みやげの大定番「東京ばな奈」がラスクになりました。

見た目も味わいも“東京ばな奈らしさ”にこだわった、オリジナルラスクです。

「東京ばな奈 発酵バターラスク」の美味しさの秘密は、“自家製バナナバター”。

フランス北西部のブルターニュ地方から採れる良質な生乳から作られたSILL社の発酵バターとドールの「もったいないバナナ」を使用したバナナピューレを合わせることで、上品な香りとコクの自家製バナナバターが生まれました。

自家製バナナバターが染み込んだフランスパンは、独自配合のトリプルブレンドシュガーでジュワッと焦がし焼き。

ラスクには欠かせない美味しい焼き色や、パリッとした食感に仕上げられています。

ひとくち噛めば、バターのコクとほんのりバナナの香りがお口に広がるラスクです☆

また、フランスパンは、ラスクにする際理想のパン生地になるよう選び抜いた小麦粉で焼き上げられています。

かわいらしい東京ばな奈型は、このラスクのために金型から作り上げたオリジナル。

袋を開けたとき、思わず笑みがこぼれてしまうようなそんなかわいらしさにこだわって作られています。

パッケージデザインのテーマは「高級感」

今までにない深いロイヤルブルーが目を引くデザインです。

東京ばな奈のチャームポイントであるリボンも、ゴールドとロイヤルブルーの組み合わせがいつもよりリッチな雰囲気に。

東京土産としてはもちろん、日ごろからお世話になっている人への手土産としてもおすすめです!

「東京ばな奈 発酵バターラスク」は「もったいないバナナ」プロジェクトに参画しています

「東京ばな奈 発酵バターラスク」は、Doleが推進する廃棄バナナを削減するSDGs活動「もったいないバナナ」プロジェクトに参画しています。

使用しているバナナ原料はすべて「もったいないバナナ」です。

おいしい上に自然とフードロスに貢献できる、SDGsな「東京ばな奈」となっています☆

「もったいないバナナ」プロジェクトについて

「もったいないバナナ」プロジェクトは、ドールが推進する廃棄バナナを削減するSDGs活動。

まだ美味しく食べられるにもかかわらず、流通過程における様々な要因により捨てざるを得ないバナナを「もったいないバナナ」とし、もったいないバナナがなくなることを目指しています。

プロジェクトを通して、「もったいないバナナ」は品質が保証されたものであり、「廃棄品だから安い・悪い」ということではなく、地球・環境にとって大切な資源であるという正しい理解を促進。

国内における「フードロス削減」のリテラシー向上の旗振り役となれるよう活動しています。

東京みやげの定番「東京ばな奈」の、ジュワッとフランス産発酵バターをジュワっと染み込ませた、バナナ香るオリジナルラスク!

「東京ばな奈 発酵バターラスク」は、2024年7月10日(水)より、東京ばな奈sなど各取扱店舗にて販売開始です。

