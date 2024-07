夏を楽しむ“ハワイアンドーナツ”「Feel HAWAII」がクリスピー・クリーム・ドーナツ全店舗に登場!

ハイビスカスやマカダミアナッツ、日焼けしたクマなど、常夏の島ハワイをイメージしたドーナツがラインナップされます☆

クリスピー・クリーム・ドーナツ「Feel HAWAII」

発売日:2024年7月17日(水)

取扱店舗:クリスピー・クリーム・ドーナツ全店舗

※催事及びKKD店舗以外の一部小売店を除く

クリスピー・クリーム・ドーナツで、旅先としても人気の高い常夏の島“ハワイ”をテーマにしたプロモーション「Feel HAWAII」を展開!

ハイビスカスやマカダミアナッツといった、ハワイのイメージを取り入れたドーナツ4種が登場します。

常夏の島“ハワイ”を感じながら楽しく味わえるドーナツです☆

ハイビスカス リング

価格:テイクアウト334円(税込)/イートイン341円(税込)

販売期間: 2024年7月17日(水)〜8月下旬予定

パッションフルーツの果汁やマンゴーピューレ、ハイビスカスフレーバーなど、トロピカルフルーツを使用したナパージュでリングをつつんだ、爽やかなドーナツ。

ミルキーなホワイトチョコと、クランブルバターのトッピングでハイビスカスの花が書かれています☆

オールドファッション マカダミアナッツ

価格:テイクアウト334円(税込)/イートイン341円(税込)

販売期間: 2024年7月17日(水)〜8月6日(火)

「オールドファッション マカダミアナッツ」は、しっとりとしたオールドファッションケーキの生地にマカダミアナッツの粒とペーストを練りこんだ、ナッツの風味を存分に楽しめるドーナツです。

ホワイトチョコでストライプを描き、香ばしいローストマカダミアナッツをトッピング。

最後にパウダーシュガーをふりかけ、上品に仕上げられています。

オールドファッション マカダミアナッツ チョコ

価格:テイクアウト334円(税込)/イートイン341円(税込)

販売期間: 2024年8月7日(水)〜8月下旬予定

8月7日からは、オールドファッション マカダミアナッツ」のオールドファッションケーキ生地が、チョコのケーキ生地に変わり、「オールドファッション マカダミアナッツ チョコ」として登場。

マカダミアナッツの味わいに、カカオの華やかな香りが融合した贅沢な味わいです。

「Feel HAWAII」プロモーションの期間を通して、2種類のマカダミアナッツドーナツが楽しめます☆

キャラメル ハニー ハワイアン ベア

価格:テイクアウト356円(税込)/イートイン363円(税込)

販売期間: 2024年7月17日(水)〜8月下旬予定

ハワイで日焼けをしたクマをイメージした「キャラメル ハニー ハワイアン ベア」

ふわふわの生地にキャラメルコーティングをほどこし、中にはハニーミルククリームを詰めています。

クールなサングラスとかわいらしい鼻はビターチョコで描き、丸い耳は食感のあるミルクチョコで表現されています。

ハワイアン ダズン ハーフ (6個)

価格:テイクアウト1,598円(税込)/イートイン1,628円(税込)

販売期間: 2024年7月17日(水)〜8月6日(火)

ハワイを感じる「キャラメル ハニー ハワイアン ベア」「ハイビスカス リング」「オールドファッション マカダミアナッツ」の3種類に加え、定番の「オリジナル・グレーズド」と「チョコ スプリンクル」も揃う6個ボックスです。

マカダミアナッツの粒とペーストを練りこんだ、オールドファッションケーキ「オールドファッション マカダミアナッツ」が入ったボックスは、8月6日までの限定。

「オールドファッション マカダミアナッツ」は、リッチな生地にミルキーなホワイトチョコでストライプを描き、香ばしいローストマカダミアナッツをのせて、仕上げにパウダーシュガーをかけています。

ハワイアン ダズン ハーフ (6個) ※オールドファッション マカダミアナッツ チョコVer.

価格:テイクアウト1,598円(税込)/イートイン1,628円(税込)

販売期間:2024年8月7日(水)〜8月下旬予定

「キャラメル ハニー ハワイアン ベア」「ハイビスカス リング」「オールドファッション マカダミアナッツ チョコ」の、ハワイを感じる3種類。

さらに定番の「オリジナル・グレーズド」と「チョコ スプリンクル」も揃う6個ボックスです。

こちらは8月7日から販売の、マカダミアナッツの粒とペースト、ココアパウダーを練り込んだオールドファッションケーキ生地を使用した「オールドファッション マカダミアナッツ チョコ」入りバージョン。

「オールドファッション マカダミアナッツ チョコ」は、しっとりした食感とナッツの香りが南国ハワイを思い起こさせるリングに、チョコでストライプを描き、ローストしたマカダミアナッツで香ばしさをさらにプラスしたドーナツです。

ハワイアン ボックス (3個)

価格:テイクアウト993円(税込)/イートイン1,012円(税込)

販売期間:2024年7月17日(水)〜8月6日(火)

ミルキーなホワイトチョコとクランブルバターで花模様が描かれたかわいらしい「ハイビスカス リング」のほか、「キャラメル ハニー ハワイアン ベア」と「オールドファッション マカダミアナッツ」をアソート。

3種類のドーナツが楽しめるボックスです。

ハワイアン ボックス (3個) ※オールドファッション マカダミアナッツ チョコVer.

価格:テイクアウト993円(税込)/イートイン1,012円(税込)

販売期間:2024年8月7日(水)〜8月下旬予定

「キャラメル ハニー ハワイアン ベア」のほか、「ハイビスカス リング」と「オールドファッション マカダミアナッツ チョコ」の3種が入った、ハワイを感じるボックス。

爽やかスイートな夏時間が楽しめます☆

夏気分を盛り上げる、おいしくてかわいいハワイアンドーナツ。

「Feel HAWAII」プロモーションは、2024年7月17日(水)から、クリスピー・クリーム・ドーナツ全店舗にてスタートです。

※「キャラメル ハニー ハワイアン ベア」は、はちみつを使用していますので1歳未満の乳児には与えないでください

※店舗により価格が異なる場合があります

※店舗により取扱商品が異なる場合があります

※なくなり次第終了です

※販売方法は予告なく変更となる場合があります

