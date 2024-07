エミネム、新曲「Tobey」リリース ─ 『スパイダーマン』パロディのジャケ写、歌詞ではトビー・マグワイア登場

エミネムがヒップホップ界のスター、ビッグ・ショーンとベビートロンをフィーチャリングした新曲「Tobey」をリリースした。加えて7月12日(金)に、4年半ぶりとなる自身12枚目のニュー・アルバム『The Death of Slim Shady (Coup De Grâce)』の正式リリースが決定した。

アルバムからのファースト・シングル「Houdini」で世界を熱狂させたエミネム。前作からわずか1ヶ月後に発表した2曲目のシングルとなる。

エミネムと同じ米ミシガン州出身であるビッグ・ショーンとベビートロンが参加した新曲「Tobey」では、3人のアーティストによるめくるめく歌詞が、デトロイト・エリアの強力なラップ・サウンドを体現している。少々不吉な音のビートが鳴り渡る本曲は、プロデューサーのダニエル(Daniyel)、コール・ベネット(Cole Bennett)、ジョン・ノシート(John Nocito)、カールトン(Car!ton)、そしてマーヴィー・エイ(Marvy Ayy)が手掛けた。

またジャケット写真は、コミック『スパイダーマン』の有名な指差しミームからインスピレーション。今回のタイトルである「トビー」については歌詞の中で映画『スパイダーマン』の主人公を演じたを言及している。

エミネムは自身のSNSで、今週7月5日(金)にお披露目を予定しているミュージック・ビデオのティザー映像を公開。初期のラップ時代を彷彿とさせる悪名高いジェイソン・マスクを着用し、エミネムの分身であり別人格とされるキャラクター=スリム・シェイディ復活というテーマが継続することを披露している。

