¡Ö¤³¤ì¤¸¤ã¤Ê¤¤¡¢¤³¤ì¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×³ëÆ£¤ÎËö¤ËÉüµ¢¤Ø¤ÎÆ»¤ò¿Ê¤ß»Ï¤á¤¿¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î20ºÐº¸ÏÓ
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÎÌÚÂ¼ÂçÀ®Åê¼ê¡Ê20¡Ë¤¬3Æü¡¢Ê¡²¬¸©ÃÞ¸å»Ô¤Î¥Õ¥¡¡¼¥à»ÜÀß¤Ç¥·¡¼¥ÈÂÇ·â¤ËÅÐÈÄ¤·¤¿¡£
¡¡ºò²Æ¤Îº¸Éª¤ÎÆùÎ¥¤ì¤«¤é²óÉü¤·¤Æ3·î¤ËÉüµ¢¤·¤¿¤¬¡¢ËÜÍè¤ÎÅêµå¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢Ìó1¥«·î´Ö¤Î¥Õ¥©¡¼¥à½¤Àµ¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤Ï2ÅÙÌÜ¤ÎÅÐÈÄ¤Ç¡¢ÂÇ¼Ô5¿Í¤ËÂÐ¤·¤Æ·×31µå¤òÅê¤²¡¢°ÂÂÇÀ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ï2ËÜ¤À¤Ã¤¿¡£ºÇÂ®¤Ï145¥¥í¡£¡Öº£¥·¡¼¥º¥ó¤Ç°ìÈÖ¤è¤«¤Ã¤¿¡£ÂÇ¼Ô¤òº¹¤·¹þ¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡°éÀ®£³Ç¯ÌÜ¤Î²ÃÆ£À²¶õÊá¼ê¡Ê21)¡¢¥É¥é¥Õ¥È7°Ì¥ë¡¼¥¡¼¤ÎÆ£ÅÄÍªÂÀÏºÊá¼ê¡Ê19¡Ë¡áÊ¡²¬ÂçÂç¹ê¹â¡á¤ä°éÀ®¥É¥é¥Õ¥È4°Ì¥ë¡¼¥¡¼¤ÎÃæß·¹±µ®ÆâÌî¼ê¡Ê19¡Ë¡áÀÄ¿¹¡¦È¬¸Í³Ø±¡¸÷À±¹â¡á¡¢°éÀ®2Ç¯ÌÜ¤Î¥Û¥»¡¦¥ª¥¹¡¼¥Ê³°Ìî¼ê¡Ê17¡Ë¡¢°éÀ®¿·³°¹ñ¿Í¤Î¥Ç¡¼¥Ó¥Ã¥É¡¦¥¢¥ë¥â¥ó¥ÆÆâÌî¼ê¡Ê16¡Ë¤Î¼ã¼ê5¿Í¤ÈÂÐÀï¡£¿¿¤Ã¤¹¤°¡¢¥¹¥é¥¤¥À¡¼¡¢¥Õ¥©¡¼¥¯¡¢¥Á¥§¥ó¥¸¥¢¥Ã¥×¤òÅê¤²¹þ¤ß¡Ö¥¤¥ó¥³¡¼¥¹¤Ë¿¿¤Ã¤¹¤°¤¬Åê¤²ÀÚ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÂÇµå¤¬·ë¹½¤¢¤Ã¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡ËÌ³¤¹â¡ÊËÌ³¤Æ»¡Ë¤«¤é¥É¥é¥Õ¥È3°Ì¤ÇÆþÃÄ¤·¡¢º£µ¨¤¬3Ç¯ÌÜ¡£ºÇÂ®150¥¥í¤Î¿¿¤Ã¤¹¤°¤È¥¥ì¤Î¤¢¤ë¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤¬Éð´ï¤Ç¡¢»°¿¶¤¬¼è¤ì¤ëº¸ÏÓ¤È¤·¤Æ´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£2Ç¯ÌÜ¤Îºò²Æ¡¢»î¹çÃæ¤Ëº¸Éª¤ÎÆùÎ¥¤ì¤òµ¯¤³¤·¤¿¡£ÌóÈ¾Ç¯´Ö¤Î¥ê¥Ï¥Ó¥êÀ¸³è¡£3·î¤ËÉüµ¢¤·¡¢5·î4Æü¤ÎÃæÆüÀï¤Ë¤Ï¥¦¥¨¥¹¥¿¥ó¡¦¥ê¡¼¥°¤Ç1¥¤¥Ë¥ó¥°ÅÐÈÄ¤·¤¿¤¬¡¢»î¹ç¤ÇÅê¤²¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿º¢¤«¤é¡¢ËÜÍè¤ÎÅêµå¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤â¤É¤«¤·¤µ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¡Ê¥Õ¥©¡¼¥à¤¬¡Ë¥Ð¥é¥Ð¥é¤À¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤¸¤ã¤Ê¤¤¡¢¤³¤ì¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È¤º¤Ã¤È¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¡£Åê¤²¤é¤ì¤Ê¤¤´ü´Ö¤¬Ä¹¤¯¡¢ÂÎ½Å¤¬4¥¥í¸º¤Ã¤¿ÂÎ¤Ï¤º¤ì¤¬À¸¤¸¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡5·î¤Î½ª¤ï¤ê¤«¤éÌó1¥«·î´Ö¡¢Àî±Û±ÑÎ´4·³Åê¼ê¥³¡¼¥Á¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥Õ¥©¡¼¥à¤ò¸«Ä¾¤·¤Æ¤¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ïº¸ÏÓ¤Î°ÌÃÖ¤òµ¤¤Ë¤·¤Ê¤¬¤éÅê¤²¤Æ¤¤¤¿¤¬¡ÖÂÎ´¶¤ä½Å¿´¤ò°Õ¼±¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¡ÊÏÓ¤Ï¡Ë¸å¤«¤é¤Ä¤¤¤Æ¤¯¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¡£¤³¤ÎÆü¤ÎÅêµå¤ò¸«¼é¤Ã¤¿Àî±Û¥³¡¼¥Á¤â¡ÖÁ´ÂÎÅª¤Ë¤è¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡£¾¯¤·¸÷¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤¿¡×¤È¤¦¤Ê¤º¤¤¤¿¡£
¡¡6¡¢7Æü¤Î4·³¤ÎµÜºê¥µ¥ó¥·¥ã¥¤¥ó¥ºÀï¡Ê¥¿¥Þ¥¹¥¿ÃÞ¸å¡Ë¤ÇÅÐÈÄÍ½Äê¡£¡Öº£Æü¤ÎÅêµå¤Ï¼«¿®¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦º¸ÏÓ¤Ï¡¢¥Þ¥¦¥ó¥É¤ÇÌöÆ°¤¹¤ë»Ñ¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÊÉÍ¸ýÌ¯²Ú¡Ë