TOMORROW X TOGETHER¡¢ÆüËÜ¥·¥ó¥°¥ë¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¶Ê¡Ö¤Ò¤È¤Ä¤ÎÀÀ¤¤¡×MV¸ø³«¡ÄÂ¿ºÌ¤ÊÉ½¾ð¤ËÃíÌÜ

TOMORROW X TOGETHERが、日本4thシングル「誓い(CHIKAI)」発売と共に、MVのを公開した。今年デビュー5周年を迎えるTOMORROW X TOGETHERの4作目のシングル「誓い(CHIKAI)」には、タイトル曲「ひとつの誓い (We'll Never Change)」と、メンバーのヒュニンカイが楽曲制作に参加したオリジナル曲「きっとずっと (Kitto Zutto)」、今年4月に発売された韓国6thミニアルバム「minisode3:TOMORROW」のタイトル曲の日本語バージョンである「Deja Vu[Japanese Ver.]」の全3曲を収録。ジャケット写真は、初回限定盤A(映像盤)から、初回限定盤B(フォトブック盤)、通常盤・初回プレス、Weverse Shop JAPAN限定盤(フォトブック盤)、UNIVERSAL MUSIC STORE限定盤、初回限定メンバーソロジャケット盤まで全10種が用意されている。

7月4日(木)には発売記念の来日ショーケースを開催、7月10日(水)からは自身初、K-POPアーティスト史上最速となる日本4大ドームツアー「TOMORROW X TOGETHER WORLD TOUR<ACT:PROMISE>IN JAPAN」もスタートする。

■リリース概要

日本4thシングル「誓い(CHIKAI)」

7月3日(水)発売

<CD収録曲>

1.ひとつの誓い(We'll Never Change)

2.Deja Vu[Japanese Ver.]

3.きっとずっと(Kitto Zutto)



<全10形態発売>

●初回限定盤A(映像盤) / TYCT-39232

価格:1,850円(税込)

CD+デジタルコードカード

デジパック仕様(W 141mm x H 126.5mm)

デジタルコードカード[Making of Jacket Photos / Making of Recording / Making of Music Video] (W 54mm x H 85.5mm / 1枚)

ブックレット(W135mm x H 123mm / 20 ページ)

フォトカードフレーム(W 54mm x H 85.5mm / 1枚)

セルフィーフォトカード(A ver.)(W 54mm x H 85.5mm / 全5種のうちランダム1枚)



●初回限定盤B(フォトブック盤) / TYCT-39233

価格:1,850円(税込)

CD+フォトブック

デジパック仕様(W 141mm x H 126.5mm)

フォトブック(W 135mm x H 123mm / 48 ページ)

ブックマークセット(W 25mm x H 120mm W 50mm x H 110mm / 2枚)

メッセージカード(W 54mm x H 85.5mm 全5種のうちランダム1枚)

セルフィーフォトカード(B ver.)(W 54mm x H 85.5mm / 全5種のうちランダム1枚)



●通常盤・初回プレス / TYCT-39234

価格:1,100円(税込)

CD

ブックレット(W 121mm x H 119.5mm / 8 ページ)

セルフィーフォトカード(Standard ver.)(W 54mm x H 85.5mm / 全5種のうちランダム1枚)



●Weverse Shop JAPAN限定盤(フォトブック盤) / PROV-5039

価格:2,100円(税込)

CD+フォトブック

フォトブック+ブックカバー(W 142mm x H 193mm / 56ページ)

デコステッカー(W 100mm x H 150mm / 2枚)

ポストカード(W 100mm x H 148mm / 5枚)

スクエアサイズ セルフィーフォトカード(W 89mm x H 89mm / 全10種のうちランダム1枚)



●UNIVERSAL MUSIC STORE限定盤 / PDCV-5079

価格:1,100円(税込)

CD

ブックレット(W 121mm x H 119.5mm / 8ページ)

セルフィーフォトカード(UNIVERSAL MUSIC STORE ver.)(W 54mm x H 85.5mm / 全5種のうちランダム1枚)



●初回限定メンバーソロジャケット盤

SOOBIN Ver. / TYCT-39235

YEONJUN Ver. / TYCT-39236

BEOMGYU Ver. / TYCT-39237

TAEHYUN Ver. / TYCT-39238

HUENINGKAI Ver. / TYCT-39239



価格:各1,100円(税込)

CD

ブックレット(W 121mm x H 119.5mm / 12ページ)

セルフィーフォトカード(MEMBER SOLO ver.)(W 54mm x H 85.5mm / 1枚)



※CDの収録内容は全形態共通です。

※初回限定盤A(映像盤)に付属するデジタルコードカードの使用方法は追ってご案内いたします。

※初回限定盤B(フォトブック盤)とWeverse Shop JAPAN限定盤(フォトブック盤)のフォトブックは内容が異なります。

※通常盤・初回プレスとUNIVERSAL MUSIC STORE限定盤、初回限定メンバーソロジャケット盤のブックレットは内容が異なります。

※初回限定メンバーソロジャケット盤のブックレットとセルフィーフォトカードは各メンバー別の封入です。

※通常盤のセルフィーフォトカード(Standard ver.)はTYCT-39234初回プレス分のみ封入します。



<全形態共通封入特典>

応募抽選特典券(シリアルナンバー)



※応募抽選特典券(シリアルナンバー)は、全形態初回プレス分のみ封入いたします。

※詳細は決定次第、後日発表いたします。



【CDショップ店舗別オリジナル購入特典】

下記対象店舗にて、初回限定盤A、初回限定盤B、通常盤、初回限定メンバーソロジャケット盤いずれかのCDを1枚ご購入いただくと、各店舗のオリジナル特典を1つ差し上げます。



<対象店舗>

・TOWER RECORDS:フォトカード(5種のうちランダム1種)

・HMV:クリアシート

・TSUTAYA RECORDS:ポスター

・Amazon.co.jp:メガジャケ(ご購入のCDと同じ絵柄のメガジャケを差し上げます)

・楽天ブックス:ステッカー(5種のうちランダム1種)

・セブンネットショッピング:2L判ブロマイド

・NEOWING / CDJAPAN:ステッカー

・その他一般店、オンラインショップ:ポストカード



※特典は先着のため、無くなり次第、配布は終了になります。お早めのご予約・ご購入をおすすめいたします。

※一部お取扱いのない店舗・オンラインショップもございます。詳しくはご購入ご希望の店舗へお問い合わせ下さい。

※一部オンラインショップでは特典付き商品のカートがございます。特典をご希望のお客様は詳細をご確認の上、特典付き商品をお買い求め下さい。

※オリジナル特典対象店舗はその他一般店共通特典対象外になります。

※特典の絵柄は後日お知らせいたします。



■公演概要

「TOMORROW X TOGETHER WORLD TOUR<ACT:PROMISE>IN JAPAN」

【開催日程・会場】

●東京:東京ドーム

7月10日(水)開場15:00/開演17:00

7月11日(木)開場15:00/開演17:00



●大阪:京セラドーム大阪

7月27日(土)開場15:00/開演17:00

7月28日(日)開場13:00/開演15:00



●愛知:バンテリンドーム ナゴヤ

8月4日(日)開場14:00/開演16:00

8月5日(月)開場16:00/開演18:00



●福岡:みずほPayPayドーム福岡

9月14日(土)開場15:00/開演17:00

9月15日(日)開場13:00/開演15:00



■関連リンク

