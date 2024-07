ハーゲンダッツが展開するバーシリーズから「ショコラミントクランチ」が期間限定で登場!

ハーゲンダッツの“チョコミントアイスクリーム”が、初めてバーシリーズにラインナップされます☆

ハーゲンダッツ バー「ショコラミントクランチ」

価格:351円(税込)

発売日:2024年7月9日(火)

内容量:80ml

販売先店舗:全国のスーパーマーケット、コンビニエンスストア、デパート 他

ハーゲンダッツから、ハーゲンダッツ バー「ショコラミントクランチ」が新登場!

アイスクリームの人気フレーバーであり、ハーゲンダッツファンの間でも熱く支持されている“チョコミント”が、初めてハーゲンダッツバーになりました!

夏にぴったりなミントの爽やかな味わいと、サクサク・パリパリと豊かな食感で食べ応えのある、バーならではの贅沢な味わいを楽しめます。

ハーゲンダッツのアイスクリーム作りにおける基本理念「キッチンフレンドリー」によって、着色料不使用に。

そのため、白い見た目のミントアイスクリームに仕上げられています。

バー「ショコラミントクランチ」のポイント

白いミントアイスクリームの中に、ほろ苦いココアクッキーを混ぜ込み、パリパリ食感のビターチョコレートコーティングで包みこんでいます。

コーティングには、サクサクとした食感のココアフィアンティーヌ※を加え、ハーゲンダッツのアイスクリームバーだからこそ楽しめる贅沢な食感のハーモニーを味わえます。

※フィアンティーヌ:薄く焼き上げたクレープ生地を細かく砕いたもの

こだわりポイント1「ハーゲンダッツのこだわりが詰まった白いミントアイスクリーム」

ハーゲンダッツのアイスクリーム作りにおける基本理念は「キッチンフレンドリー」

それは家庭のキッチンに置いてあるような、誰でも知っている素材を使うことです。

着色料を使わないこだわりによって、白い見た目のミントアイスクリームになりました!

ハーゲンダッツならではのミルクの濃厚な味わいとスーッと鼻に抜ける爽快なミントの香りを堪能できます。

こだわりポイント2「ミントアイスクリームに組み合わせた具材が織り成す、豊かな食感と食べ応え」

ココアクッキー、ビターチョコレートコーティング、ココアフィアンティーヌをミントアイスクリームと組み合わせることで、食べ応えのある贅沢なバーに仕上げられています。

ミントアイスクリームと相性の良いほろ苦いココアクッキー、パリパリとした食感ながら口溶けの良いビターチョコレートコーティング、サクサクとした食感が楽しいココアフィアンティーヌが、贅沢な食べ応えとかじりつく楽しさを演出してくれます☆

爽やかなミントが夏にぴったりな、ハーゲンダッツのアイスバー。

ハーゲンダッツ バー「ショコラミントクランチ」は、2024年7月9日(火)より、全国のスーパーマーケット、コンビニエンスストア、デパート他にて期間限定で登場です。

