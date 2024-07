ドミノ・ピザに、韓国フードでアツい夏を楽しめる「K-FOOD SUMMER」シリーズが期間限定で登場!

カルビ、ビビンパ、コリアンチキンをピザにのせた「K-FOODクワトロ」3種のほか、韓国屋台の食べ歩き気分が楽しめる「K-SIDE」4種がラインナップされています☆

ドミノ・ピザ「K-FOOD SUMMER」シリーズ

販売期間:2024年7月1日(月)〜8月8日(木)

ドミノ・ピザの夏に食欲を刺激する新メニューとして、ポップでエネルギッシュな韓国グルメを楽しめるコリアンフード・ピザ「K-FOODクワトロ」3種が登場。

お米(バターライス)、ナムル、炭火焼ビーフなどをのせた「韓国ビビンパ」をはじめ、プリンクルパウダーとチキン×チーズの組み合わた「コリアンフライドチキンwithプリンクルパウダー」、コリアンフライドチキンに濃厚なカマンベール・チーズソースをかけた「チーズコリアンフライドチキン」、長年根強い人気の「高麗カルビ」の4種類の味が1枚で楽しめます。

さらに、最後のひと口まで韓国グルメを堪能できるボリューム満点の新クラスト(生地)で「K-FOODクワトロ」が楽しめる「チキンツイスト・K-FOODクワトロ」と「プリンクルチキンツイスト・K-FOODクワトロ」が新登場。

プリンクルチキンツイスト

「チキンツイスト」は、ザクザク食感がたまらないコリアンフライドチキンをツイストさせたピザ耳部分に挟み込んだクラストで、「プリンクルチキンツイスト」は、チキンツイストにたっぷりとプリンクルパウダーをふりかけた、ボリューム満点なクラストです。

「プリンクルパウダー」は、韓国語で「ふりかける」を意味する「뿌리다(プリダ)」という単語と、英語の「Twinkle(トゥインクル)」(きらきらした)という言葉を合成した言葉。

韓国では別名“魔法の粉”とも呼ばれるあまじょっぱい万能の調味料です。

ふわもち食感のピザ耳と、ドミノ・ピザオリジナルの衣によってザクザクでクリスピーな食感のチキンがたまらない、韓国らしさ満点のクラストが最後のひと口まで堪能できます。

「K-FOOD」は、開発担当者が韓国に足を運んで現地料理を研究し、試行錯誤を繰り返した末に完成した、ホットな夏にこそ食べてほしいメニュー。

猛暑日が続くと予想されているホットな2024年の夏を、ホットなコリアンフード・ピザで一緒に乗り切れるラインナップになっています☆

※4種類の味はそれぞれ単品でも注文が可能です

※「高麗カルビ」は通常メニューとして通年注文が可能です

K-FOODクワトロ

価格:

オフライン価格(電話、店頭注文)<デリバリー>Sサイズ:2,990円〜、Mサイズ:3,790円〜、Lサイズ:4,490円〜<お持ち帰り半額>Sサイズ:1,495円〜、Mサイズ:1,895円〜、Lサイズ:2,245円〜オンライン価格(WEB、アプリ注文)<デリバリー>Sサイズ:1,790円〜、Mサイズ:2,590円〜、Lサイズ:3,290円〜<お持ち帰り>Sサイズ:1,290円〜、Mサイズ:1,895円〜、Lサイズ:2,245円〜

内容:1)韓国ビビンパ、2)コリアンフライドチキンwithプリンクルパウダー、3)高麗カルビ、4)チーズコリアンフライドチキン

ポップでエネルギッシュな韓国グルメをピザ味わえるクワトロ・ピザ。

4種類の味は、それぞれ単体でも購入することができます。

韓国ビビンパ

初めての試みとなるピザ生地の上にバターライスをのせた、ピザ界の常識を変えるチャレンジングな組み合わせを実現した衝撃の新メニュー「韓国ビビンパ」

ビビンパの定番具材のナムルと、ドミノ・ピザで人気の炭火焼ビーフ、食欲をそそるスライスたまごがトッピングされています。

味の決め手にコチュジャンソースをかけた、コリアンフード×ドミノ・ピザの美味しさの融合を堪能できる1枚です。

コリアンフライドチキンwithプリンクルパウダー

韓国料理に欠かせないたっぷりのナムルと、ザクザク食感が楽しいコリアンフライドチキンをトッピングし、味の決め手にコチュジャンソースをかけた「コリアンフライドチキンwithプリンクルパウダー」

北海道産スイートコーンパウダーを使用したプリンクルパウダーを振りかけることで、甘塩っぱいテイストに仕上げられています。

本場で定番人気のプリンクルパウダー×チキンの組み合わせが、より韓国気分を高める1枚です。

※お持ち帰りかつネット注文限定で、Sサイズ990円〜楽しめます

高麗カルビ

程よい甘さと塩加減の甘辛ダレに漬けこまれた牛カルビとガーリックの相性が抜群の「高麗カルビ」

発売から20年以上続くロングセラーメニューです。

味の決め手であるタレには韓国の定番のコチュジャン・ニンニク・醤油をベースに、​隠し味としてリンゴと洋ナシの果汁を使用しています。

チーズコリアンフライドチキン

韓国料理に欠かせないたっぷりのナムルとザクザク食感が楽しいコリアンフライドチキンを使った「チーズコリアンフライドチキン」

濃厚なカマンベール・チーズソースを絡めた“絶対においしい”組み合わせになっています。

味の決め手にコチュジャンソースをかけたチキンが、見た目にもかわいらしい1枚です。

チキンツイスト・K-FOODクワトロ

価格:

オフライン価格(電話、店頭注文)<デリバリー>Sサイズ:3,480円〜、Mサイズ:4,410円〜、Lサイズ:5,250円〜<お持ち帰り半額>Sサイズ:1,740円〜、Mサイズ:2,205円〜、Lサイズ:2,625円〜オンライン価格(WEB、アプリ注文)<デリバリー>Sサイズ:2,280円〜、Mサイズ:3,210円〜、Lサイズ:4,050円〜<お持ち帰り>Sサイズ:1,740円〜、Mサイズ:2,205円〜、Lサイズ:2,625円〜

「K-FOODクワトロ」ピザを、ザクザク食感がたまらないコリアンフライドチキンをツイストさせた「チキンツイスト・K-FOODクワトロ」

ピザ耳部分に挟み込んだ「チキンツイスト」で楽しむことができます。

プリンクルチキンツイスト・K-FOODクワトロ

価格:

オフライン価格(電話、店頭注文)

<デリバリー>Sサイズ:3,580円〜、Mサイズ:4,510円〜、Lサイズ:5,350円〜

<お持ち帰り半額 >Sサイズ:1,790円〜、Mサイズ:2,255円〜、Lサイズ:2,675円〜

オンライン価格(WEB、アプリ注文)

<デリバリー>Sサイズ:2,380円〜、Mサイズ:3,310円〜、Lサイズ:4,150円〜

<お持ち帰り>Sサイズ:1,790円〜、Mサイズ:2,255円〜、Lサイズ:2,675円〜

「K-FOODクワトロ」ピザを、ザクザク食感がたまらないコリアンフライドチキンをツイストさせたピザ耳部分に挟み込んだ「チキンツイスト」が決め手の「プリンクルチキンツイスト・K-FOODクワトロ」

あまじょっぱい「プリンクルパウダー」をたっぷりとふりかけた「プリンクルチキンツイスト」で楽しめます。

「K-SIDE」シリーズ

「K-FOODクワトロ」に合わせ、韓国屋台をイメージしたサイドメニュー4種も同時登場。

暑い夏にぴったりのやみつきになる本格的な味わいが楽しめるメニューです。

もちもちチーズボール(4個)

価格(デリバリー/お持ち帰り):490円

外はもちもち、中はのび〜るチーズを使った「もちもちチーズボール」

ほんのりと甘いプリンクルパウダーがふんだんに振りかけてあります。

からあげヤンニョムチキン

価格(デリバリー/お持ち帰り):690円

K-FOODに欠かせないサイドメニュー「からあげヤンニョムチキン」

甘辛のヤンニョムソースをたっぷりからめた、定番の一品です。

プリンクルクリスピーチキン

価格(デリバリー/お持ち帰り):590円

ほんのりと甘いプリンクルパウダーがたっぷりかかった、サクサクなクリスピーチキン。

一度食べたらヤミツキになること間違いなしのサイドメニューです。

プリンクルフライドポテト

価格(デリバリー/お持ち帰り):450円

ほくほく、サクッとした食感の皮つきポテトを使った「プリンクルフライドポテト」

ほんのりとプリンクルパウダーが振りかけてあります。

「K-SET(ケーセット)」

”「K-FOODクワトロ」とサイドメニューを、全部楽しみたい!”という韓国グルメファンにぴったりな、ピザとサイドメニューのおトクなセット「K-SET」

「K-FOODクワトロ」ピザに、期間限定のサイドメニュー2品がセットになったおトクなセットで、韓国グルメがとことん満喫できます。

「K-FOOD」シリーズのメディア発表会を実施

(左から)ドミノ・ピザ CEO マーティン・スティーンクス、メニューイノベーション課 課長 大山幸恵、 韓国料理研究家 JINさん

発表会実施日:2024年6月25日(火)

新メニュー「K-FOOD」の販売に先駆け、ドミノ・ピザ台場店にてメディア発表会を実施。

イベントでは、はじめにドミノ・ピザ ジャパンCEOのマーティン・スティーンクス氏より、

夏の新商品は、ポップでエネルギッシュな韓国カルチャーを楽しめる韓国グルメに着目しました。

近年の日本では、K-POPや韓流ドラマの流行とともに、新大久保などで韓国グルメが楽しめるお店が立ち並び、幅広い世代の方から支持を得ています。

今回は、そんな大人気のグルメをドミノ・ピザならではのテイストに仕上げました。

日本のホットな暑さが続く時にこそ食べていただきたい、自慢の逸品です!

と「K-FOOD」シリーズを紹介。

続けて、ゲストとしてお招きした、韓国料理研究家で、登録者35万人を誇る韓国情報系YouTuberであり、韓国と日本の食文化に精通するJINさんが、「K-FOOD」シリーズを評価されました。

「K-FOODクワトロ」の第一印象について

ピザにビビンパをのせたの!?

どうやって!?

パンとお米って全然食感が違うからどんな食感になるのか、想像がつかないし、韓国でも見た事がない!

と、まずはお米をピザにのせた「韓国ビビンパ」に驚き、興奮気味にトーク。

実際に「韓国ビビンパ」を試食すると、

日本人が好きな味付けにまとまっていて凄い!

韓国出身の皆さんにもぜひ食べてほしい1枚です!

美味しすぎるので、全部食べさせてください!

と、その味わいに太鼓判。

最後の一口までその味わいを楽しんでいました。

ピザ耳にチキンを包み込んでツイストした「プリンクルチキンツイスト・K-FOODクワトロ」についてのトークセッションでは、

韓国でのチキンの楽しみ方は、上にのせたり、何かの中に入れたりする事が多いのですが、まさか、チキンをピザ耳に入れてツイストするなんて・・・

日本ならではの職人技術が出ている芸術の商品で、まさに見た目のラスボスです(笑)

と、その見た目と技術を大絶賛。

また、韓国屋台をイメージしたサイドメニューには、

韓国のデリバリーといったら、やっぱりチキンなんです。

夕食後の深夜にチキンを注文してスポーツを見ながら楽しむという文化もあります。

私は、日本に存在するデリバリーのチキンを全部食べたつもりですが、その中でも、ドミノ・ピザさんのヤンニョムチキンは、一番美味しいと言っても過言ではないくらい美味しいです!

と笑顔を覗かせながら、

ドミノ・ピザさんではメイプルソースや韓国のりを単品販売しているので、ヤンニョムチキンにメイプルソース、プリンクルフライドポテトに韓国のりをトッピングして味変するのもいいと思います!

と、韓国料理研究家ならではのアレンジ方法も紹介されました。

そして最後に、

デリバリーで出せる美味しさのクオリティって、ある程度決まっていると思っていたのですが、ドミノさんは宅配ピザのパイオニアでデリバリーに特化しているので、本当に美味しい韓国グルメを自宅までお届けしてもらう事ができます。

『K-FOOD』シリーズは、味はもちろん、見た目や技術にも拘っている本当に美味しい商品なので、日本に住んでいる韓国人の皆さんにも強くお勧めしたい商品です。

そして、私は自宅以外でも、サイドメニューとお酒を片手に、ピクニックで韓国グルメを楽しみたいと思います!

と、その美味しさと楽しみ方を力強くアピールいただきました。

カルビ、ビビンパ、コリアンチキンをピザにのせた「K-FOODクワトロ」3種がラインナップ。

ドミノ・ピザにて2024年8月8日まで販売されている「K-FOOD SUMMER」シリーズの紹介でした☆

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 韓国フードのカルビ、ビビンパ、コリアンチキンをトッピング!ドミノ・ピザ「K-FOOD SUMMER」シリーズ appeared first on Dtimes.