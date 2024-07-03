テレ東60周年記念！「家庭教師ヒットマンREBORN!」「アイシールド21」をTVer・ネットもテレ東で配信スタート！！

テレ東開局60周年を記念して、TVer・ネットもテレ東では、TVアニメ「家庭教師ヒットマンREBORN!」「アイシールド21」の配信が決定しました。



「家庭教師ヒットマンREBORN!」は、何もかもがダメダメな中学1年生・ 沢田綱吉（通称：ツナ）を、謎の赤ん坊家庭教師・リボーンがマフィアのボスになるために教育していくバトルコメディアニメです。週刊少年ジャンプで連載され、テレ東ほかで2006年10月から2010年9月にアニメ放送。主人公・ツナの成長や、個性豊かな仲間たちとのドタバタの日常、そして手に汗握るバトルシーンで人気を博しました。

「アイシールド21」も週刊少年ジャンプで連載、テレ東ほかで2005年4月から2008年3月まで放送された高校アメフトを舞台にしたアニメです。気弱な高校1年生・小早川瀬那(セナ)はパシリ人生で鍛えた俊足を見込まれ、悪魔のごとき男・ヒル魔によりアメフト部へと引きずり込まれると、光速のランニングバック・アイシールド21として並みいる強豪校に立ち向かっていきます。

マフィアのボスを目指すツナと、高校アメフト界の頂点を目指すセナ。友情・努力・勝利がつまった熱いアニメを、暑い夏に是非お楽しみください！



