長崎・ハウステンボスでは、夏季限定イベント「スペクタクルサマーフェスティバル」を、2024年7月5日(金)から9月8日(日)に開催!

この夏のハウステンボスは、誰もが憧れる夏のヴァカンス体験で、訪れたゲストを感動と興奮に包みこむ、今までにない国内旅行が楽しめます。

そんなハウステンボスで、夏をイメージしたグッズが登場します☆

ハウステンボス「スペクタクルサマーフェスティバル」グッズ

開催期間:2024年7月5日(金)〜9月8日(日)

ヨーロッパの街並みの中では「ひまわり」が咲き誇り、まるで日本にいるとは思えないような絶景が満喫できます。

そんなひまわりをモチーフにした、ここだけでしか手に入らない夏のミッフィーグッズが新登場します☆

サマーリゾートナインチェ ぬいぐるみ

価格4,400円(税込)

販売店舗:ナインチェ・スキポール・ベスト3・フォンデル・スーベニア・シーブリーズ

青空が広がる夏のハウステンボスをイメージした「ミッフィー」のぬいぐるみ。

ひまわり柄のワンピースに身を包んだ「ミッフィー」が、鮮やかなイエローのトランクを持って、ハウステンボスにお出かけするデザイン。

サマーリゾートナインチェ マスコットキーチェーン

価格2,400円(税込)

販売店舗:ナインチェ・スキポール・ベスト3・フォンデル・スーベニア・シーブリーズ

ひまわりを手に持ったかわいい「ミッフィー」のマスコットキーチェーン。

サマーリゾートナインチェ ぬいぐるみカチューシャ

価格1,900円(税込)

販売店舗:ナインチェ・スキポール・ベスト3・フォンデル・スーベニア・シーブリーズ

「ミッフィー」が両手に持っているひわまりがポイントのカチューシャも登場!

ひまわり花かんむり

価格2100円

販売店舗:リンダ・アンジェリケ・フォンデル・スーベニア

夏にぴったりなひまわりの花かんむりが2024年も登場!

おそろいでつけたい花かんむり。

調整可能なリボン付きです。

Tuliettaひまわりアクセサリー

価格1800円

販売店舗:アンジェリケ

ハウステンボスに咲くひまわりをイメージしたアクセサリー。

気分に合わせて選べるゆれるタイプとゆれないタイプの2種展開です。

2024年夏も「ミッフィー」が、かわいいひとときをお届け!

新登場の「サマーリゾートナインチェ」は、ひまわりがあしらわれた夏らしさ満点のグッズです。

ここだけでしか手に入らない「サマーリゾートナインチェ」と一緒に、最高の夏を過ごすごとができます☆

ハウステンボス「スペクタクルサマーフェスティバル」は2024年7月5日より開催です。

