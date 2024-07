「スクウェア・エニックス アルティメットセール 〜 2024 SUMMER〜」7/17(水)まで開催中!! 「Life Is Strange」シリーズなど人気タイトルがお得に!!

ニンテンドーeショップとPlayStation Storeにて、スクウェア・エニックスの人気ダウンロード版タイトルがお得になる「スクウェア・エニックス アルティメットセール 〜 2024 SUMMER〜」が2024年7月17日(水)まで開催中だ。

本セールでは、「ドラゴンクエストモンスターズ 3 魔族の王子とエルフの旅」が30%OFFでセールに登場。また、「CRISIS CORE -FINAL FANTASY VII- REUNION」「Life Is Strange 2」など、ニンテンドーe ショップ、PlayStation Store にて販売中のダウンロード版タイトルがお得に購入可能だ。



期間は2024年7月17日(水)まで。ぜひこの機会にスクウェア・エニックスの気になるゲームを購入し、プレイしてみてはいかがだろうか。





全参加タイトルは下記リンク、及びニンテンドーeショップ、PlayStationStoreにて確認しよう。

【セール情報】

「スクウェア・エニックス アルティメットセール 〜 2024 SUMMER〜」



<セール期間>

2024年7月3日(水)〜2024年7月17日(水)まで

※タイトルによりセール開始日・終了日が異なる。

※購入の際は販売価格がセール価格に変更されていることを確認の上で購入。

※セール価格は各ストア上にて直接確認。



以下、本セール対象タイトルを一部ピックアップ。

「ドラゴンクエストモンスターズ 3 魔族の王子とエルフの旅」

「FINAL FANTASY XVI」

Nintendo Switch30%OFF!(C) 1998,2019 ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX All Rights Reserved.(C) SUGIYAMA KOBO

「Life is Strange Remastered Collection」

PlayStation540%OFF!(C) 2023 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved. LOGO ILLUSTRATION:(C)2020 YOSHITAKA AMANOFINAL FANTASY, SQUARE ENIX and their respective logos are trademarks or registered trademarks of Square Enix Holdings Co., Ltd.

「HARVESTELLA」

PlayStation4 / Nintendo Switch50%OFF!LIFE IS STRANGE (C) 2015, 2023 Square Enix Limited. LIFE IS STRANGE: BEFORE THE STORM (C) 2017, 2023 Square Enix Limited.All rights reserved. LIFE IS STRANGE, SQUARE ENIX and the SQUARE ENIX logo are registered trademarks or trademarks of theSquare Enix group of companies. DECK NINE and DECK NINE GAMES are registered trademarks of Idol Minds, LLC. DONTNOD andDONTNOD Entertainment are registered trademarks of DONTNOD Entertainment, S.A.

「ドラゴンクエストビルダーズ2 ゲーム本編+追加 DLC 第 1 弾・第 2 弾・第 3 弾セット」

Nintendo Switch50%OFF!(C) SQUARE ENIX

「結合男子」

PlayStation4 / Nintendo Switch50%OFF!(C) 2018 ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX All Rights Reserved.(C) SUGIYAMA KOBO

Nintendo Switch40%OFF!2024年7月12日 まで■「結合男子 オールインパック(通常版+純位志献官 総員追加 シーズンパス)」

Nintendo Switch

「ドラゴンクエスト X 目覚めし五つの種族 オフライン デラックス版」

40%OFF!2024年7月12日 まで(C) SQUARE ENIX

「CRISIS CORE -FINAL FANTASY VII- REUNION」

PlayStation5 / PlayStation4 / Nintendo Switch42%OFF!(C) ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX(C) SUGIYAMA KOBO

PlayStation5 / PlayStation4 / Nintendo Switch

50%OFF!



(C) SQUARE ENIX

CHARACTER DESIGN: TETSUYA NOMURA

「FINAL FANTASY X/X-2 HD Remaster」

「シアトリズム ファイナルバーライン プレミアムデジタルデラックスエディション」

PlayStation4 / Nintendo Switch60%OFF!(C) SQUARE ENIXCHARACTER DESIGN:TETSUYA NOMURALOGO ILLUSTRATION:(C) YOSHITAKA AMANO

「チョコボの不思議なダンジョン エブリバディ!」

PlayStation4 / Nintendo Switch50%OFF!(C) SQUARE ENIXDeveloped by indieszero Co., Ltd.LOGO ILLUSTRATION:(C) YOSHITAKA AMANO

「タクティクスオウガ リボーン」

PlayStation4 / Nintendo Switch60%OFF!(C)2007, 2019 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved. CHARACTER DESIGN:Toshiyuki Itahana

「春ゆきてレトロチカ」

PlayStation5 / PlayStation4 / Nintendo Switch50%OFF!(C) SQUARE ENIX

「Life Is Strange 2」

PlayStation5 / PlayStation4 / Nintendo Switch60%OFF!(C) SQUARE ENIXDeveloped by h.a.n.d., Inc. Story by Nemeton

PlayStation460%OFF!

「Life is Strange: True Colors」

Nintendo Switch50%OFF!LIFE IS STRANGE 2 (C) 2018-2023 Square Enix Ltd. All rights reserved. Developed by Dontnod Entertainment. Ported by Dragons LakeEntertainment. LIFE IS STRANGE, LIFE IS STRANGE 2, SQUARE ENIX and the SQUARE ENIX logo are registered trademarks ortrademarks of the Square Enix group of companies. DONTNOD and DONTNOD Entertainment are registered trademarks ofDONTNOD Entertainment, S.A. DRAGONS LAKE ENTERTAINMENT is (C) 2023 Dragons Lake. Part of the Room 8 Group.

PlayStation5 / PlayStation4 / Nintendo Switch70%OFF!LIFE IS STRANGE: TRUE COLORS (C) 2021 Square Enix Ltd. All rights reserved. Developed by Deck Nine Games