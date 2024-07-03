¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¡Ê¼Ì¿¿¡§AP/¥¢¥Õ¥í¡Ë

¼Ì¿¿³ÈÂç

¡þMLB ¥É¥¸¥ã¡¼¥¹6¡ß-5D¥Ð¥Ã¥¯¥¹¡Ê3Æü¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¡¦¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë

¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤¬ÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê¤Î¥Û¡¼¥à¥é¥ó¥À¡¼¥Ó¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥³¥á¥ó¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¤³¤ÎÆü¡Ö1ÈÖ¡¦»ØÌ¾ÂÇ¼Ô¡×½Ð¾ì¤·¤¿ÂçÃ«Áª¼ê¤Ï¡¢°ì»þµÕÅ¾¤È¤Ê¤ë27¹æ¤òÊü¤Ä¤Ê¤É5ÂÇ¿ô3°ÂÂÇ2ÂÇÅÀ¤Ç¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤·¤Þ¤·¤¿¡£

ÂçÃ«Áª¼ê¤Ï»î¹ç¸å¡¢µ­¼Ô¤«¤é¥Û¡¼¥à¥é¥ó¥À¡¼¥Ó¡¼¤Î½Ð¾ì¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡Ö½Ð¤Ê¤¤Êý¸þ¤Ç¿Ê¤à¡×¤ÈÅú¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤Ï²ñ¸«¤Ç¡ÖÈà¤¬¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ËÍè¤¿ÍýÍ³¤Ï¡¢¥ï¡¼¥ë¥É¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¤Ç¤¹¡£¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°Á´ÂÎ¤òÈà°ì¿Í¤¬ÇØÉé¤¦ÀÕÇ¤¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

¤µ¤é¤Ë¡Ö²áµî¤Ë¥Û¡¼¥à¥é¥ó¥À¡¼¥Ó¡¼¤Ë»²²Ã¤·¤¿¤³¤È¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤Î¤¿¤á¤Ç¤¹¡£¤¿¤ÀÈà¤Ïº£¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤ò¤³¤Ê¤µ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤â¤·Èà¤¬¥ê¥Ï¥Ó¥êÃæ¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é»²²Ã¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤À¤í¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥¹¥¤¥ó¥°¤Î¿ô¤ä·ã¤·¤µ¤ò¹Í¤¨¤ì¤Ð¡¢¥·¥ç¥¦¥Ø¥¤¤À¤±¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ä¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢²¿¤«¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¤é¤È¤Æ¤â»ÄÇ°¤Ê¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¥Û¡¼¥à¥é¥ó¥À¡¼¥Ó¡¼¤ÇÂçÃ«Áª¼ê¤ò¸«¤¿¤¤¥Õ¥¡¥ó¤Îµ¤»ý¤Á¤ò´¶¤¸¤Ä¤Ä¡¢¥ê¥Ï¥Ó¥êÃæ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¶¯Ä´¤·ÂçÃ«Áª¼ê¤Î¾õÂÖ¤ò¼é¤ë°Õ»×¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£