NCT WISH、10月6日に横浜アリーナで開催の「16thKMF2024」に出演決定！

今年で16回目を迎え、10月6日に横浜アリーナで開催される日本最高の伝統を誇るK-POP最強新人登竜門「16thKMF2024」が、第2弾LINE UPとしてNCT WISHの出演を発表した。NCT“無限拡張”の最後のチャプターとして今年デビューし、“Z世代のアイコン”として新風を巻き起こしているNCT WISHは、これまでNPO日韓&KMFと深い縁を結んできたSMエンターテインメント所属のNCT 127(「KMF2017」出演)、NCT DREAM(「KMF2017・KMF2019」出演)のバトンを引き継ぎ、「16thKMF2024」に出演する。

彼らは、現在、爽やかな歌声とHappyな世界観で元気や癒しを届けるニューシングル「Songbird」で、話題を集めている。楽曲に込められた「奇跡を起こすために共に飛び立っていこう」という希望に満ちたメッセージは、K-POP新人登竜門「KMF」から世界的K-POPトップアーティストへと飛び立った先輩たちの姿と重なり、NCT WISHの大きな飛翔を予感させる。「16thKMF2024」では、彼らならではのきらめきと眩しさが溢れた“清涼&ネオ”カラー全開のステージを披露する予定だ。“K-POP for ALL”音楽祭の趣旨にあわせた「参加者の喜びと幸せを繋ぐ16thKMF2024」を目指し、アーティストとファンが一体化して楽しめる「KMF」だけの感動のステージを届ける。今回発表されたNCT WISHに加えNiziU、KISS OF LIFE、ALL(H)OURSの出演が確定している。次世代のK-POP最強新人たちが集う「16thKMF2024」最終LINE UPは、近日中に全て公開される。第5世代をリードするNext New Rising Starの情熱と夢の競演に期待が高まる。詳細とチケット情報は、公式ホームページ、KMF公式SNSで確認することができる。

■公演概要

「〜 GFSC Charity Campaign 〜NPO法人日韓文化交流会創立20th Anniversary 16th KMF 2024」

【会場・開催日時】

10月6日(日)横浜アリーナ

<1部>開場13:00 / 開演14:00

<2部>開場18:00 / 開演19:00



【出演者】

NiziU / NCT WISH / KISS OF LIFE / ALL(H)OURS / and more..



【チケット料金】

・全席指定 / 着席指定:12,800円

・特別学生応援席(中高生限定):5,000円 ※スタンド席エリア

※本人・同行者ともに中高生限定、当日身分証明書提示



主催:16th KMF2024実行委員会

共催:NPO法人日韓文化交流会(JKCA)

主管・制作:(株)J.K Dream

後援:GFSC(Good Friends Save the Children)



<お問合せ>

Mail:info@japankorea.org

TEL:050-5538-0304



