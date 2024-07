人気アイドルが集結！「ショー 音楽中心 in JAPAN」2日間で7万人が熱狂…豪華カバー＆初公開のステージも

MBC「ショー 音楽中心 in JAPAN」が、日本を熱く盛り上げた。6月29日と30日の2日間、日本のベルーナドームにて行われた同公演は、開催前から豪華ラインナップで話題を集め、7万席のチケットが完売となった。開演前から会場は熱く、客席を埋め尽くしたファンの歓声がベルーナドームを包んだ。今回の公演は、「LOVE M」をテーマに初公開される新曲から、全世界を席巻したメガヒット曲まで、「ショー 音楽中心 in JAPAN」でしか見られない特別なステージで、豪華K-POPの祭典が繰り広げられた。

今回は、「音楽中心」の歴代最長MCであるSHINeeのミンホと、現在番組でMCを務めているNMIXXのソリュンが息を合わせ、約3時間の公演をリードした。彼らは2日間、安定した進行で観客の熱い反応を引き出した。初日は、ILLITの爽やかなステージで幕を開けた。「Magnetic」と「Lucky Girl Syndrome」でラブリーな魅力をアピールし、観客の心を鷲掴みにした。続いてFANTASY BOYSが初々しい魅力あふれる「Pitter-Patter-Love」のステージと共に、SHINeeの「View」のカバーステージを披露し、目を引いた。INIは、「LEGIT」「CALL 119」「FANFARE」に続き、韓国語バージョンで初公開する新曲「LOUD」のステージまで披露し、会場を熱く盛り上げた。また、NiziUは新曲「RISE UP」の韓国語バージョンをはじめ、「HEARTRIS」「Lucky Star」を歌い、ファンを魅了した。NMIXXは、「DASH」「Love Me Like This」「Soñar(Breaker)」で圧倒的なパフォーマンス力を見せ、グローバルアイコンであることを証明した。P1Harmonyは「Killin' It」だけでなく、NCT 127の「2 Baddies」のカバーステージまで披露した。K-POPのトレンドをリードするRIIZEは、話題の新曲「Boom Boom Bass」をはじめ、「Love 119」「Get A Guitar」「Impossible」まで、情熱的なステージで観客を歓喜させた。ZEROBASEONEの日本人気も高く、「Feel the POP」「SWEAT」「In Bloom」「CRUSH」などのステージで会場は盛り上がりを増した。“パフォーマンスキング”ことENHYPENは、「Blockbuster」「ParadoXXX Invasion」「Sweet Venom」「Go Big or Go Home」で会場をグループのカラーで染めた。最後は“ステージ職人”のSHINeeのテミンが飾った。「Criminal」「IDEA:理想」「MOVE」「Guilty」で唯一無二の存在感を示し、視線を釘付けにした。2日目のオープニングでは、NCT WISHが「Songbird」の韓国語バージョンのステージを初公開して注目を集め、ファンの歓声の中、「WISH」のステージまで披露した。n.SSignは「Love, Love, Love Love Love!」と東方神起の「Rising Sun」をカバーしたスペシャルステージを披露した。JYPからデビューした新人ボーイズグループNEXZは、「Ride the Vibe」「Starlight」でエネルギーあふれるステージを披露し、パワフルなカル群舞(体を曲げる角度から指先まで完璧に合わせ、刃物のようにキレのあるダンス)を披露した&TEAMは、「五月雨 」「Scar to Scar」「FIREWORK」をすべて韓国語バージョンで披露し、観客の反応を引き出した。「ショー 音楽中心 in JAPAN」は、上半期特集として行われただけに、特別なステージも続いた。NMIXXのヘウォンとBAEが歌う「Bam Yang Gang」、NCT WISHによるNCTのテヨンの「TAP」、NCT DREAMの「Smoothie」、そしてn.SSignによるTHE BOYZの「Nectar」、SEVENTEENの「MAESTRO」のステージまで、人気アーティストたちが上半期最高の人気曲のステージを披露した。日本で初ステージを披露したバーチャルアイドルPLAVEのステージも目を引いた。「WAY 4 LUV」のステージで観客の歓声が高まり、特に1秒でステージ衣装を着替える姿で観客を楽しませた。名実共にグローバルグループであるATEEZは、「WORK」「Crazy Form」「BOUNCY(K-HOT CHILLI PEPPERS)」「The Real」を熱唱し、ファンを熱狂させた。登場から歓声が上がった(G)I-DLEも、「Super Lady」「Fate」「TOMBOY」「Queencard」のカリスマ性あふれるステージを披露した。最後の主人公は、Stray Kidsだった。彼らは「S-Class」「Super Bowl」「CASE 143」「神メニュー」「MIROH」まで披露し、単独コンサートを彷彿とさせる情熱的なステージを披露した。2日間のエンディングステージは、EXOの「Peter Pan」で出演者全員がステージに上がり、観客に挨拶した。「ショー 音楽中心 in JAPAN」は、韓国で18日午後11時40分に放送される。