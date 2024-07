現在、ニコニコはサイバー攻撃の影響でニコニコ動画やニコニコ生放送を始め、各種サービスの利用を一時的に停止しています。

そんな中、ドワンゴが主催する歌ってみたの動画投稿祭『歌ってみたCollection』の公式X(@uta_colle)では、歌ってみたの新着動画を応援する企画を毎週実施することになりました。

この企画は「ニコニコの歌ってみた新着一覧を歌ってみたCollection(歌コレ)Xで再現しよう!」というコンセプトのもと6月26日より開始。ニコニコのサービス復旧まで毎週1回実施予定となっています。

参加方法は、歌コレ公式Xより投稿された新着動画の募集ポストに、対象期間に投稿した歌ってみた動画のURL、ハッシュタグ2個(#歌ってみた新作 #ニコニコ歌ってみた出張所)を入れてリプライを送ることで参加が可能となります。

最新情報は『歌ってみたCollection』の公式X(@uta_colle)にてご確認ください。

ここでは、参加条件を満たした本企画の作品の一部をピックアップして紹介します。

Vsingerのひかりと申します! 本日28日21時にプレミア公開しました! ぜひ一度聴いてみてほしいです🥰#歌ってみた新作 #ニコニコ歌ってみた出張所 【歌ってみた】Fall in Love/Suiet【ひかり】https://t.co/WgGgrtQxBf

梅雨の時期に合わせて歌ってみました☔️ この気持ちは雨宿り covered by YUMU【歌ってみた】https://t.co/423zfbMeeX#歌ってみた新作 #ニコニコ歌ってみた出張所

【歌ってみた】 みにゅーま初の全編フル英語歌唱 INTERGALACTIA / IA GLOWB −I choose my destiny− Y:https://t.co/lrfb2DCciS#RTで気になった人フォローする #歌ってみた #新人歌い手 #推し不在 #歌い手さんMIX師さん絵師さん動画師さんとPさん繋がりたい #INTERGALACTIA #IAGLOWB

❤️‍🔥6月29日に投稿しました❤️‍🔥



Beyond the way / Giga 様 - ver.夏目

【友だちが少ない歌い手が1人3役で歌ってみた】



YouTube ▶︎ https://t.co/ptqiv75o0N#歌ってみた新作 #ニコニコ歌ってみた出張所