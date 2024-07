お笑いコンビ「チョコレートプラネット」が3日、公式X(旧ツイッター)を更新。米国のオーディション番組「アメリカズ・ゴット・タレント(AGT)」予選に出場したことを報告した。

「TT Brothers in AGT Auditions(AGTでのTT兄弟)」と書き出し、同番組Xの投稿動画をリポスト。「先日アメリカのゴッドタレント予選に出場してきました。無事にオンエアされてホッとしております。現地の盛り上がりが凄くて最高でした」とつづった。また、ステージでネタを披露する写真やオフショットも公開した。

「Hi, we are TT Brothers!(こんにちは、TT兄弟です)Thanks for your warm welcome!(温かく迎えてくれてありがとう)Let's Looking for “T” together!(一緒に「T」を探そう)」と英語でも呼びかけた。

チョコプラは持ちネタの「TT兄弟」を英語で披露。朝起きたときの「T」、野球の「T」などを全力でパフォーマンス。司会のテリー・クルーズも頭文字が「T」。舞台袖から呼び込んで、3人並んで「ティーティティーティティティティー」と軽快に踊り、観客のハートをつかんだ。

最初は不思議そうに見つめていた観客も日常生活に隠れる「T」の“とりこ”に。チョコプラは定番のリズムに加え、「Excellent “T”」と英語版決めゼリフも用意。最後は審査員、観客も一緒になって手や体で「Tポーズ」を作っていた。

フォロワーからは「世界のTT」「最高」「世界進出」「さすが」「凄い」などの声が寄せられた。とにかく明るい安村は昨年英オーディション番組「ブリテンズ・ゴット・タレント」に出演し、大ブレーク。安村に続くブレークとなるか。