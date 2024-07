TOMORROW X TOGETHER日本4thシングル「誓い（CHIKAI）」リリース！メンバーソロジャケ盤も

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■ニューシングルにはタイトル曲の他、HUENINGKAIが楽曲制作に参加した「きっとずっと(Kitto Zutto)」、韓国6thミニアルバムのタイトル曲の日本語バージョンを収録!

TOMORROW X TOGETHERが日本4thシングル「誓い(CHIKAI)」を7月3日リリースした。

今年デビュー5周年を迎えるTOMORROW X TOGETHERの4作目のシングル「誓い(CHIKAI)」にはタイトル曲「ひとつの誓い(We’ll Never Change)」とメンバーのHUENINGKAIが楽曲制作に参加したオリジナル曲「きっとずっと(Kitto Zutto)」、そして今年4月に発売された韓国6thミニアルバムminisode3: TOMORROW』のタイトル曲の日本語バージョン「Deja Vu [Japanese Ver.]」の全3曲を収録。

初回限定盤A(映像盤)、初回限定盤B(フォトブック盤)、通常盤・初回プレス、Weverse Shop JAPAN限定盤(フォトブック盤)、UNIVERSAL MUSIC STORE限定盤、初回限定メンバーソロジャケット盤とジャケットが異なる全10種がラインナップされている。

TOMORROW X TOGTHERは、7月4日に発売記念来日ショーケースを開催。7月10日から自身初でK-POPアーティスト史上最速となる日本4大ドームツアー『TOMORROW X TOGETHER WORLD TOUR <ACT : PROMISE> IN JAPAN』をスタートする。

(P)&(C) BIGHIT MUSIC

リリース情報

2024.07.03 ON SALE

SINGLE「誓い(CHIKAI)」

2024.09.04 ON SALE

Blu-ray&DVD『TOMORROW X TOGETHER WORLD TOUR <ACT : SWEET MIRAGE> IN JAPAN』

