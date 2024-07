【AFP=時事】英スコットランド・エディンバラのホリールード宮殿(Palace Holyroodhouse)で2日、ガーデンパーティーが開かれ、チャールズ国王(King Charles III)とカミラ王妃(Queen Consort Camilla)が出席し、招待客らと談笑した。ガーデンパーティーには、故エリザベス英女王(Queen Elizabeth II)の三男エドワード王子(Prince Edward)と、妻ソフィ妃(Sophie, Duchess of Edinburgh)も出席した。国王夫妻は、王室の年次行事である「ホリールードウイーク(Holyrood Week)」の一環でスコットランドに滞在し、さまざまな公務に臨む。国王は、ホリールード宮殿で行われた「鍵の儀式(Ceremony of the Keys)」にも臨んだ。【翻訳編集】AFPBB News■関連記事