英スコットランド・エディンバラのホリールード宮殿でガーデンパーティーに出席したチャールズ国王（2024年7月2日撮影）。(c)Jane Barlow / POOL / AFP

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【AFP＝時事】英スコットランド・エディンバラのホリールード宮殿（Palace Holyroodhouse）で2日、ガーデンパーティーが開かれ、チャールズ国王（King Charles III）とカミラ王妃（Queen Consort Camilla）が出席し、招待客らと談笑した。

　ガーデンパーティーには、故エリザベス英女王（Queen Elizabeth II）の三男エドワード王子（Prince Edward）と、妻ソフィ妃（Sophie, Duchess of Edinburgh）も出席した。

　国王夫妻は、王室の年次行事である「ホリールードウイーク（Holyrood Week）」の一環でスコットランドに滞在し、さまざまな公務に臨む。国王は、ホリールード宮殿で行われた「鍵の儀式（Ceremony of the Keys）」にも臨んだ。

【翻訳編集】AFPBB News

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