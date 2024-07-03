チャールズ英国王夫妻、ガーデンパーティーに出席 スコットランド
【AFP＝時事】英スコットランド・エディンバラのホリールード宮殿（Palace Holyroodhouse）で2日、ガーデンパーティーが開かれ、チャールズ国王（King Charles III）とカミラ王妃（Queen Consort Camilla）が出席し、招待客らと談笑した。
ガーデンパーティーには、故エリザベス英女王（Queen Elizabeth II）の三男エドワード王子（Prince Edward）と、妻ソフィ妃（Sophie, Duchess of Edinburgh）も出席した。
国王夫妻は、王室の年次行事である「ホリールードウイーク（Holyrood Week）」の一環でスコットランドに滞在し、さまざまな公務に臨む。国王は、ホリールード宮殿で行われた「鍵の儀式（Ceremony of the Keys）」にも臨んだ。
【翻訳編集】AFPBB News
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ガーデンパーティーには、故エリザベス英女王（Queen Elizabeth II）の三男エドワード王子（Prince Edward）と、妻ソフィ妃（Sophie, Duchess of Edinburgh）も出席した。
国王夫妻は、王室の年次行事である「ホリールードウイーク（Holyrood Week）」の一環でスコットランドに滞在し、さまざまな公務に臨む。国王は、ホリールード宮殿で行われた「鍵の儀式（Ceremony of the Keys）」にも臨んだ。
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