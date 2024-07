RIZIN過去最大規模の大会となる『Yogibo presents 超RIZIN.3』(7月28日/さいたまスーパーアリーナ)に、日本のみならず世界の格闘技界まで騒がせている“もっとも旬な男”安保瑠輝也の緊急参戦が決定した。しかも、対戦相手は“ボクシング世界6階級制覇”のマニー・パッキャオ。対戦予定だった鈴木千裕の右手負傷により、この大役に大抜てきされた。ORICON NEWSでは、会見直後の安保にインタビューを実施。自身の動画で「試合まで1ヶ月は練習と減量に集中するため籠もるので、最小限のメディア出演になる」と語っていたように、このタイミングで非常に貴重な独占取材となった。屈辱のMMAデビュー戦惨敗から、ヘビー級のスダリオ剛、元UFCミドル級王者のショーン・ストリックランド、そして偉大なる英雄パッキャオ。ブレているようでブレていない、ただ強さに貪欲なだけの男が、早口でまくし立てるパワーワードの数々を感じていただきたい。

■「世界戦を交渉中のパッキャオが、全力で来てくれることにワクワクしてます」――負傷した鈴木千裕選手の代役としてパッキャオと対戦が決定しましたが、こんな形でRIZIN過去最大規模の大会に出場するとは、安保選手自身も驚いている部分もあるのでは?【安保】そうですね、なんかワクワクしてます。『超RIZIN.3』に出たいと思っていたけど、スダリオ選手と戦って怪我をしていたし(※)、ちょっと休みでもいいのかなって思っていた矢先の話なので「よっしゃ!」って気持ちはありますね、正直。特に誰とやりたいってこともなかったけど、出られることになってうれしいです。(※6月2日の『BreakingDown12』でヘビー級のスダリオと体重差44キロの試合に挑み、延長の末に判定で勝利するも、右足を負傷していた)――ストリックランド選手とのスパーリングで負った傷が顔に痛々しく残っていますが、ダメージは残っていないですか?【安保】全然ないですよ。確かに鼻とか腫れて痛いですけど、顔なんか1ヶ月で絶対に治るので、大丈夫です。頭に強いパンチをいっぱいもらったから、2日ぐらいはちょっとぼーっとしてましたけど、練習も普通にやっています。――そして、ボクシング界のスーパーレジェンドのパッキャオ選手との試合が決定しましたが、これまでパッキャオ選手の試合をご覧になったことはありますか?【安保】12ラウンドをフルに見たことはないんですけど、(フロイド・)メイウェザー選手との試合はもちろん、各試合のハイライトはもちろん拝見していますし、どういったものが武器なのか、何を警戒すべきなのかは全部わかっているつもりです。メイウェザー戦は2015年だから、もう10年くらい経ってるんですよね。――今回の試合は、その頃のパッキャオ選手のイメージで対策をしますか?あれから年齢を重ねてボクシングも引退しているので、衰えているとは思いますが。【安保】パッキャオ選手は45歳なんで、年齢的には全盛期なはずがない。でも、自分が去年対戦したブアカーオ選手もそうですし、年齢はもう当てにならないんですよ。プラスアルファで、パッキャオ選手はいま現役のボクシング世界チャンピオンのマリオ・バリオスと、試合交渉に入っているらしいじゃないですか。そんなモチベーションの人間が、僕との試合に適当な仕上がりでやってくるわけがないですよ。だから僕はワクワクしてます、全力で来てくれるんやって。――いわゆるチューンナップマッチ(調整試合)やエキシビションではなく、本気で来そうですね。【安保】本気で来てくれないと意味がないんで。世界6階級制覇した拳をエキシビションでパシパシ受けても、何の経験にもならないじゃないですか。本気で倒し合ってこその格闘技ですし、お客さんが期待しているのもそこなので、僕は本気で倒しに行くつもりですよ。■「パッキャオと対戦する俺ではなく、パッキャオに勝った俺を称賛して」――安保選手の参戦でSNSも一気に盛り上がっていますし、RIZINファンも「安保選手ならパッキャオ倒してくれるんじゃないか」という期待感を抱いています。【安保】ありがたいです。その一方で「お前の夢はどうした」とか「キックで世界を獲るんじゃないのか」とか「ブレてる」って批判されますけど、僕は目の前に来たチャンスに挑戦したら自分に得られる経験があると思ってやっているので、楽しみにしててよと。みんなを盛り上げるっていう仕事はちゃんとするから。――実際に昨年のRIZIN参戦に始まり、大みそかのいきなりのMMAデビュー、BreakingDownのスダリオ戦と、安保選手が動くと必ず大きな波が起きています。【安保】なんだかんだと言われながらも、格闘技界を盛り上げられていると自分で思っているし、去年のオリコンのインタビューでも「自分っていう存在を自分が楽しんでいる」って言いましたけど、まさにそれです。みんなから「なんでそんなデカいヤツとやるの?」って言われて、自分も「なんで俺やるんだろう?」って思うんですけど、それで何か得られるものがあるんじゃないかなって、その状況でさえ楽しんでるんですよ。――この試合について、親交の深い平本蓮選手や、一緒に練習もしている朝倉未来選手とは話はされましたか?【安保】未来さんとは『BreakingDown12.5』の公開計量の時に伝えたら、「俺は安保くんがイケると思うよ」って声をかけてもらいました。――今回の試合は、安保選手のボクシング専属トレーナーの中尾剛之さんがキーパーソンになりますね。【安保】もちろんです、僕より燃えてると思います。中尾先生は僕の師匠で、戦術やスキル、そしてみんなからおかしいと思われているこのメンタルまで、心技体すべてにおいて強くしてもらっているので、尊敬する中尾先生のボクシングを世界に向けて証明したいです。――中尾先生も、まさか安保選手にパッキャオ対策を教えるとは思っていなかったでしょうね。【安保】でも試合の話をした2日後には、戦術を伝えていただきました。最初は「うわ、難しいな」と思いましたが、数日やって「たしかにこれを完璧に遂行すればパッキャオに勝てるぞ」って認識に変わったので、やっぱり中尾先生はすごいです、それを僕が証明する。この試合は2人で作り上げたものを全部ぶつけて勝ちたいと思っています。――そんな中尾先生は、スダリオ戦の直後に投稿したインスタで「瑠輝也とはモンスター路線はもうやらないと約束しました!!」と投稿していましたが…【安保】モンスターっていうのはデカさの話ですけど、パッキャオが1番のワールドモンスターですね(苦笑)。スダリオ戦も先生は最後まで「やるな」「選手を無事に家族のもとに帰すのがトレーナーの仕事だから」って反対していて、それを僕が押し切ってやった試合でした。でも今回は「よっしゃやるぞ!俺らのボクシングを証明するぞ!」って燃えているので。試合までのスパーリングとか、どの練習をどのタイミングでやるかっていうスケジュールもすべて完璧に決まっていて、あとは僕が先生の本気についていけるか。この1ヶ月は相当キツいですけど、いろんな意味で強くなれるなと思います。――安保選手のマインドと行動力でパッキャオ戦を実現させたことは素晴らしいですが、一方で安保選手は常々「格闘技は結果がすべて」と断言しています。【安保】絶対にそうです。パッキャオ選手と試合できることを「スゴい!」って世間はマジでビックリしているけど、やっぱりこれは“戦い”なので、どっちかが勝ってどっちかが負けるんですよ。それはエキシビションであっても、ドローっていう決着をつけられても、片方が優勢でもう片方が劣勢になる。だから、パッキャオ選手とリングで対面する僕じゃなくて、全力で仕上げた安保瑠輝也でパッキャオ選手に勝つので、結果で称賛してもらいたいです。■朝倉未来vs.平本蓮は「シンプルに楽しみだけど、本心で勝ってほしいのは未来さん」――安保選手の試合も非常に楽しみですが、『超RIZIN.3』メインの朝倉未来vs.平本蓮を楽しみにしているファンも多いです。両者と関係の深い安保選手はこの試合にどんな気持ちでしょうか?【安保】めっちゃ楽しみです。因縁って面白いし、この2人の因縁は長いじゃないですか。お互いに思っていることは絶対にあるし、未来さんも平本にめちゃめちゃムカついてるだろうし。平本も未来さんにたぶんリスペクトはありつつも、ここだけは絶対に負けられないって気持ちがあって毎日を過ごしているだろうし、シンプルに楽しみです。――試合展開の予想は?【安保】僕はMMAファイターじゃないんで予想はしないですけど、勝ってほしいのは未来さんです。いまファイターとしてすごく充実しているし、日本の格闘技を世間一般層に知れ渡らせることができるのは未来さんしかいない。僕も本当に恩恵を受けているし、リスペクトもしています。そんなファイターが「チャンピオンになりたい」という気持ちで努力しているんだから、頑張ってほしいですし、ここで引退してほしくないです。平本も負けたら引退すると明言しているのでその辺は難しいんですけど、本心として勝ってほしいのは未来さんです。――また、同じチームのジョリー選手が『BreakingDown12』でYUSHI選手に勝って、RIZIN出場をアピールしていました。【安保】一緒に『超RIZIN.3』に出たかったですけど。ジョリーには本当に頑張ってほしいなと思っているし、誇らしいです。【安保瑠輝也】幼少の頃より空手で数々の実績を残し、2012年8月にKrushでプロデビュー。ダイナミックなファイトスタイルで勝ち星を重ね、19年6月にK-1スーパー・ライト級のベルトを獲得した。23年からRIZINに参戦し、ブアカーオ・バンチャメークとの試合はドロー。同年大みそかにMMAに初挑戦したが久保優太に一本負けを喫した。今年6月には因縁のあったスダリオ剛とBreakingDownで対戦し、体重差44キロにもひるまず打ち合って判定勝利を収めている。●『Yogibo presents 超RIZIN.3』7月28日 さいたまスーパーアリーナ(スタジアムバージョン)・フェザー級朝倉未来 vs. 平本蓮・フライ級扇久保博正 vs. 神龍誠・フェザー級斎藤裕 vs. 久保優太・59.0kg所英男 vs. ヒロヤ・バンタム級芦澤竜誠 vs. 皇治・フェザー級鈴木博昭 vs. YA-MAN・スーパーアトム級RENA vs. ケイト・ロータス・ベアナックルルール 57.2kgジョン・ドットソン vs. 征矢貴・ベアナックルルール 57.2kgタイ・エマリー vs. チャリーサ・シガーラ・RIZINスタンディングバウト 69.0kgマニー・パッキャオ vs. 安保瑠輝也・フェザー級新居すぐる vs. 摩嶋一整