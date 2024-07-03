　日本取引所が公表した先物手口情報によると、7月3日のTOPIX先物期近（2024年9月限）の日中取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の2万4059枚だった。


◯2024年9月限（特別清算日：9月13日）
　　　　　　　　　　　　　　取引高(　立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　 24059(　 23643)
ソシエテジェネラル証券　　　 18734(　 18459)
モルガンMUFG証券　　　　　　　4358(　　4128)
サスケハナ・ホンコン　　　　　3812(　　3812)
JPモルガン証券　　　　　　　　5895(　　3750)
ゴールドマン証券　　　　　　　7680(　　3725)
バークレイズ証券　　　　　　　3531(　　3531)
ビーオブエー証券　　　　　　　2741(　　2629)
みずほ証券　　　　　　　　　　3803(　　1911)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　2353(　　1660)
野村証券　　　　　　　　　　　1366(　　 911)
UBS証券　　　　　　　 　　　　2523(　　 551)
大和証券　　　　　　　　　　　 554(　　 542)
日産証券　　　　　　　　　　　 404(　　 404)
ドイツ証券　　　　　　　　　　 393(　　 393)
SBI証券　　　　　　　 　　　　 385(　　 339)
SMBC日興証券　　　　　　　　　 348(　　 329)
広田証券　　　　　　　　　　　 327(　　 327)
auカブコム証券　　　　　　　　 293(　　 285)
シティグループ証券　　　　　　 647(　　 267)


※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース