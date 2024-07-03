「TOPIX先物」手口情報（3日日中） ABNクリアリン証券取引高トップ、9月限2万4059枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、7月3日のTOPIX先物期近（2024年9月限）の日中取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の2万4059枚だった。
◯2024年9月限（特別清算日：9月13日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 24059( 23643)
ソシエテジェネラル証券 18734( 18459)
モルガンMUFG証券 4358( 4128)
サスケハナ・ホンコン 3812( 3812)
JPモルガン証券 5895( 3750)
ゴールドマン証券 7680( 3725)
バークレイズ証券 3531( 3531)
ビーオブエー証券 2741( 2629)
みずほ証券 3803( 1911)
BNPパリバ証券 2353( 1660)
野村証券 1366( 911)
UBS証券 2523( 551)
大和証券 554( 542)
日産証券 404( 404)
ドイツ証券 393( 393)
SBI証券 385( 339)
SMBC日興証券 348( 329)
広田証券 327( 327)
auカブコム証券 293( 285)
シティグループ証券 647( 267)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース