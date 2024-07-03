¿ÀÅÄ°¦²Ö¤¬Æ´¤ì¤ëà²¦Æ»¥¢¥Êá¤Ï¡ÖÍ¼Êý¤ÎÊóÆ»ÈÖÁÈ¤Î£Í£Ã¡×
¡¡¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Î¿ÀÅÄ°¦²Ö¡Ê£´£´¡Ë¤¬£³Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¼«¿È¤Î¥¨¥Ã¥»¡¼¡Ö²¦Æ»¤Ã¤Æ¤¤¤¦Æ»¡¢¤É¤³¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤«¡©¡×È¯ÇäµÇ°²ñ¸«¤ËÅÐÃÅ¤·¤¿¡£
¡¡¿ÀÅÄ¤¬¼Ì¿¿½µ´©»ï¡Ö¥Õ¥é¥¤¥Ç¡¼¡×¤ÇÌó£±Ç¯´Ö¤Ë¤ï¤¿¤êÏ¢ºÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¥³¥é¥à¡Ö¤ï¤¿¤·¤È¥Ô¥ó¥¯¤È¡¢»þ¡¹£Î£Ù¡×¤ò²ÃÉ®¡¦ºÆÊÔÀ®¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢£¸Æü¤Ë¹ÖÃÌ¼Ò¤«¤éÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡È¯Çä¤Ë¤¢¤¿¤ê¡Ö¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢£³¤ÄÌ´¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¤¦¤Á¤Î£±¤Ä¤¬¼¹É®³èÆ°¤ò¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£¡ÊÃø½ñ¤ò¡Ë¤ªÊè¤ËÆþ¤ì¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡¥³¥é¥à¤ÎÆâÍÆ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÉ×¤Î¥Ð¥Ê¥Ê¥Þ¥ó¡¦ÆüÂ¼Í¦µª¤¬¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¸¶¹Æ¤ò½ñ¤¤¤Æ¡¢¥Õ¥é¥¤¥Ç¡¼¤µ¤ó¤ËÄó½Ð¤¹¤ëÄ¾Á°¤ËÆÉ¤ßÊ¹¤«¤»¤ò¤·¤Æ¡¢ÌÌÇò¤¤¤«¤Ê¤Ã¤Æ³ÎÇ§¤ò¤·¤Æ¤«¤é½Ð¤¹¡£³êÀå¤ÎÎý½¬¤Ë¤â¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤·¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡Ö¿ÍÀ¸¤Ç²¦Æ»¤òÊâ¤á¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¿ÀÅÄ¤Ï¡¢º£²ó¼«¿È¤¬ÉÁ¤¤¤¿¥¤¥é¥¹¥È¤òËÜ¤Ëº¹¤·¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¡Ö»ä¤ÎÃæ¤Ç¤ÏËè²ó£±£²£°ÅÀ¤°¤é¤¤¤ÇÄó½Ð¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢»õÊÂ¤Ó¤È¤«»¨¤µ¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Æ¡Ä£±£²£°ÅÀ¤¬£±£°£°ÅÀ¤Ë¤Ê¤ë´¶¤¸¤Ç¡×¤È¼«ºî¤ÎÉ½»æ¤ËÅÀ¿ô¤òÉÕ¤±¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¿ÀÅÄ¤Î»×¤¦²¦Æ»¤Î¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼Áü¤Ï¡ÖÌ±Êü¤ÎÍ¼Êý¤ÎÊóÆ»ÈÖÁÈ¤Î£Í£Ã¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡×¤È½Ò¤Ù¡¢¡Ö°ì¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤Î¤ª»Å»ö¤ò´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤ÐÃ¯¤«¤¬¸«¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£¤Ò¤ç¤ó¤Ê¤³¤È¤«¤é²¦Æ»¤ÊÆ»¤¬¸«¤Ä¤«¤ë¤«¤â¡×¤ÈÊúÉé¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£