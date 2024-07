国内HIP HOP / R&Bレーベル「AOTL」が手掛けるHIP HOP / R&B コンピレーションEPシリーズの最新作『X-FACTOR 3』より、「RAPSTAR 2024」で優勝したKohjiya、そして彼が兼ねてから愛聴していたCyprusを迎えた「No Love」(Prod. Melllow In Da Street)が6月28日にリリースされた。また、リリースに合わせてAOTL 公式YouTubeチャンネルにてMVが公開となっている。監督は佐藤七海が務める。

「No Love」



視聴/購入リンク:https://linkco.re/RZ9r8GcY【「No Love」credit】Title & Artist: Kohjiya, Cyprus - No Love (Prod. Mellow In Da Street)Lyric: Kohjiya, CyprusMusic: Mellow In Da StreetMixed & Mastered by Ryusei @ ebonyeyes studio【「No Love」MUSIC VIDEO】YouTube URL: https://youtu.be/TWGCJLUInmo?si=lxUluJtYLz6yiSi2Credit:Starring: Kohjiya, CyprusCast: eveDirector: Nanami Sato (FAB)Director of Photography: Yuto Mori1st AC: Kaito Furuyoshi2nd AC: Go Miyagi3rd AC: Yoshiya TaniguchiGaffer: Shohei NakagawaLighting Assistant: Airi Hamaguchi, Kaoru Namikawa, Yuto FukataStylist (Cyprus): Joy InagawaColorist: Max GolomidovCar coordinate: CarServiceProduction Manager: Aoi Ichikura (FAB)Production Staff: Tamaki Ide (FAB), Kosuke Inoue, Suzu TakanoProducer: Toshiki Shiomi (FAB)Special Thanks: ISLAND STATE MUSIC, GROUNDRIDDIM