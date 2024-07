ディズニーの数々の名曲と花火をシンクロさせる音楽と花火のエンターテイメントショー「ディズニー ミュージック&ファイヤーワークス」

上質な音響システムと最新技術で花火とシンクロさせた、ここでしか見ることができない壮⼤な夜空のショーのスペシャルサポーターとして、ディズニーファンであり、バラエティから女優まで幅広く活躍されているお笑いタレントのゆりやんレトリィバァさんの就任が決定。

2023年に、ウォルト・ディズニー・カンパニー創立100周年を記念し、初めてスタートした「ディズニーミュージック&ファイヤーワークス」最新公演の期待感とともに、今回の就任にあたっての意気込みを語ってくださいました☆

「Disney Music & Fireworks(ディズニーミュージックファイヤーワークス)」スペシャルサポーター就任記者会見

開催日:2024年7月3日(水)

司会からの「ディズニーが⼤好きなゲスト」という言葉で呼込まれたゆりやんレトリィバァさんは、登場すると『アナと雪の女王』の「エルサの力強さ」を表すというゆりやんレトリィバァさんオリジナルの”エルサ風ポーズ”を決め

とても光栄です!

普段から髪を伸ばしたり、窓から髪を出してみたり、海を泳いでみたり、ヒールを片方脱いで走り出したり、ディズニープリンセスのように生きていたのでとても嬉しいです。

と就任のあいさつを行いました。

そして、身にまとった夏らしい、青を基調とした浴衣姿に触れられると

花火ですし、今年の花火は日本劇場公開から10周年を迎えた『アナと雪の女王』をイメージしたカラーの浴衣を選びました。

と答え、登場時にも披露した”エルサ風ポーズ”をとり

帯の締め方と同じ、駆け上がっているようなイメージです!

と答えました。

熱いディズニーファンの一面を持つミュージシャンの浅倉大介さんもスペシャルゲストとして登場

続いて、⼤のディズニーファンである音楽プロデューサーでミュージシャンの浅倉⼤介さんが登場。

2024年に開催された「ディズニー ミュージック&ファイヤーワークス」のフィナーレを飾ったディズニー・メドレーの音楽制作に参加したという浅倉さんはディズニー音楽の魅力に関して、

ディズニーの世界は映像だけ、音楽だけではなく、そのふたつがシンクロした時にさらに魅力的になります。

とコメント。

また、2023年は観客としても「ディズニー ミュージック&ファイヤーワークス」を楽しんだという浅倉大介さんは

広い屋外の会場で、高度な音響設備と夏祭りの夜の感覚、そして会場まで訪れる旅行の感覚。

それをディズニーの魔法でひとつにしたようなイベント。

とこの花火の魅力についても熱く語ってくださいました。

ゆりやんレトリィバァさんと浅倉大介さんが、ディズニー愛とショーの楽しみ方を熱弁

会場では「ディズニー ミュージック&ファイヤーワークス 2024」の紹介映像が上映され、花火への期待が最高潮になった状態で質問が続きました。

ディズニープリンセス好きで知られるゆりやんレトリィバァさんは、2024年は『アナと雪の女王』がメインの演出になるということで、どんなところをこの花火の楽しみにしているか聞かれると、

『アナと雪の女王』の雪と氷のイメージとは真逆の火や花火でどのように表現されるのかワクワクしている。

と回答。

合わせて、浅倉⼤介さんが魅力あるディズニー音楽が花火とシンクロした時のすばらしさを2023年開催時の『美女と野獣』のシーンを例に

映画をイメージした黄色と青の花火が、まるでストーリーの中に登場する舞踏会のシーンのように空を舞っている。

“さすがディズニー”と思った。

と話し、ディズニーマニアならではの楽しみ方も語ってくださいました。

そしてゆりやんレトリィバァさんは、

ディズニーというだけでワクワクするのに、花火はみんなの心を躍らせてくれる。

それが融合した時にどれだけ心が躍るんだろう!

と期待を込めてディズニー花火の魅力を語り、ショーの中で楽しみにしている楽曲を聞かれると、

『リトル・マーメイド』が⼤好きなんです。

と答え、そのまま「パート・オブ・ユア・ワールド」を熱く歌い出す姿に会場は笑いに包まれました。

それぞれの打ち上げたい「夢」とメッセージ

「ディズニーの物語には、たくさんの「願い」「勇気」そして「ワクワク」がありますよね。」と MC が切り出すと、ディズニーの名曲にのせて贈る花火と共に<今年ふたりが打ち上げたい「夢」>を熱弁。

浅倉⼤介さんは、愛犬に『リロ&スティッチ』に登場する”家族”という意味の”OHANA”と名付けたというさすがディズニーマニアの一面を覗かせながら、

ゴールデンレトリィバァの OHANA が良い子に育ちますように

とコメント。

つづいてゆりやんレトリィバァさんは、12月30日に渡米して活動拠点を移す計画を話し、年内の残り2日間で

ハリウッド⼤スターになる!!

と壮⼤な夢を発表されました。

そして最後に花火にご来場になる皆さんに向けて、浅倉⼤介さんは

みんな⼤好きなディズニー。

音楽とシンクロした花火を60分楽しんでほしい。

と話し、ゆりやんレトリィバァさんは

魔法は存在します、このイベントで魔法を体感して、体験して、楽しんでください

とコメント。

ゆりやんレトリィバァさんに取っては渡米前の最後となるであろう日本での花火⼤会に思いをはせ、「ディズニー ミュージック&ファイヤーワークス 2024」への期待度がマックスになった状態で、イベントは終了しました。

ゆりやんレトリィバァさん 公式プロフィール

1990年 奈良県生まれの女性芸人。

得意の英語を生かしたネタや、人物の特徴をつかんだモノマネ、愛くるしい見た目から非常に人気があり、テレビで観ない日はない程の人気芸人。

数々の賞レースで優勝しており、バラエティ番組にも引っ張りだこで、近年ではドラマ主演や CM、声優さらには世界的に有名な会社との広告契約を行うなど、活躍中。

2019年には米NBC「アメリカズゴットタレント」に出演し、星条旗の水着で踊る芸は、日本を超え世界中で話題に。

2024年には、ゆりやんレトリィバァが主演をつとめる、NETFLIX ドラマ「極悪女王」が全世界配信となる。

また12月よりアメリカへ進出予定。

浅倉大介さん 公式プロフィール

音楽プロデューサー、作曲家、編曲家。

貴水博之さんとのユニットaccessのキーボーディスト。

⼤のディズニー好きとして知られており、ミュージシャンならではの観点からディズニー作品の魅力を各メディアで紹介している。

「ディズニー ミュージック&ファイヤーワークス 2024」のスペシャルサポーターに、ゆりやんレトリィバァさんが就任。

スペシャルゲストとして浅倉大介さんも登場した「ディズニー ミュージック&ファイヤーワークス 2024」のレポートでした☆

