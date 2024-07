【マリー(体操服)メモリアルロビーVer.】発売日・価格:未定

ピーエムオフィスエーは、フィギュア「マリー(体操服)メモリアルロビーVer.」の原型を初公開した。発売日と価格は共に未定。

本製品は、スマホゲーム「ブルーアーカイブ」より、シスターフッドに所属するマリーが晄輪大祭に参加するために体操服を着用した姿のフィギュア。ゲームのメモリアルロビーをモチーフにフィギュア化している。

今回同社の公式Xアカウントより本製品のフィギュア原型を公開しており、パイプ椅子に腰かけて休む彼女の可愛らしい様子や汗をかいている様子などを確認することができる。

(C)2025 NEXON Games Co., Ltd. All Rights Reserved.