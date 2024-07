【アーケードアーカイブス 妖魔忍法帖】7月4日 配信予定価格: PS4版 837円 Switch版 838円 プレイ人数:1~2人

ハムスターは、プレイステーション 4/Nintendo Switch用シューティング「アーケードアーカイブス 妖魔忍法帖」の配信を7月4日に開始する。価格はPS4版が837円、Nintendo Switch版が838円。

「妖魔忍法帖」は1986年に日本物産から発売されたシューティングゲーム。若き勇者の親兵衛が、悪霊軍団によって捕らわれた姫を救い出すために戦う。巻物を手に入れると8種類の忍法を使うことができる。状況によって有利な忍法を選ぶことが攻略の鍵となっている。

公式番組「アーケードアーカイバー」も毎週生配信中!

公式番組「アーケードアーカイバー」が、YouTubeライブにて配信中。ゲームの紹介や、開発者を招いての開発トークなど、たくさんのコンテンツが用意された生番組となっている。

7月4日19時からは「妖魔忍法帖特集」が配信される。

□YouTubeハムスターのチャンネルのページ

(C)2024 HAMSTER Co.

Arcade Archives Series Produced by HAMSTER Co.