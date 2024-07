【「ミニオンのジェットボード<ミニセット>」プレゼントキャンペーン】キャンペーン期間:7月7日まで

レゴジャパンは、通販サイト「レゴショップ公式オンラインストア」にて「ミニオンのジェットボード<ミニセット>」が貰えるプレゼントキャンペーンを実施している。キャンペーン期間は7月7日まで。

本キャンペーンは、通販サイト「レゴショップ公式オンラインストア」で、「マインクラフト」、「スーパーマリオ」、「ソニック」、「ミニオンズ」、「どうぶつの森」のテーマ商品を5,500円以上購入することで「ミニオンのジェットボード<ミニセット>」がプレゼントされるキャンペーンとなっている。

なお本キャンペーンは特典の商品が無くなり次第、早期終了する場合がある。

「ミニオンのジェットボード<ミニセット>」

キャンペーン対象商品(一部抜粋)

「マインクラフト」

「エンダー ドラゴンとエンドシップ」11,480円

「作業台」12,980円

「スーパーマリオ」

「パックンフラワー」9,480円

「レゴ マリオ と ぼうけん!」7,480円

「ソニック」

「グリーンヒルゾーンのループチャレンジ」15,480円

「ソニック・ザ・ヘッジホッグ - グリーンヒルゾーン」11,980円

「ミニオンズ」

「ミニオンとグルー一家のおうち」14,980円

「グルーとミニオンたち」7,980円

「どうぶつの森」

「広場で とたけけライブ」11,980円

「タヌキ商店 と ブーケの家」10,980円

(C) 2024 The LEGO Group. All rights reserved.