ËÌÎ¦¤äÅìËÌ¡¡³èÈ¯¤Ê±«±À¤ÎÄÌ¤êÆ»¡¡·ÙÊóµé¤ÎÂç±«¤Î¤ª¤½¤ì¡¡´ØÅì¡Á¶å½£¤ÏÌÔ½ëÆüÃÏÅÀÂ³½Ð
ÅìËÌ¤ÎÆüËÜ³¤Â¦¤äËÌÎ¦¤Ç¤Ï¡¢ÌÀÆü4ÆüÄ«¤Ë¤«¤±¤ÆÈó¾ï¤Ë·ã¤·¤¤±«¤Î¹ß¤ë½ê¤¬¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÅÚº½ºÒ³²¤Ë¸·½Å¤Ë·Ù²ü¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£6Æüº¢¤âËÌÎ¦¤äÅìËÌ¤òÃæ¿´¤Ë·ÙÊóµé¤ÎÂç±«¤Î¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£´ØÅì¡Á¶å½£¤Ç¤Ï¤¦¤À¤ë¤è¤¦¤Ê½ë¤µ¤¬Â³¤¡¢7Æü¤Ë¤«¤±¤Æ¤ÏÌÔ½ëÆüÃÏÅÀ¤¬Â³½Ð¤¹¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
ÌÀÆü4ÆüÌÀ¤±Êý¤Ë¤«¤±¤Æ¡¡ÅìËÌÆüËÜ³¤Â¦¤äËÌÎ¦¤ÏÃ»¤¤»þ´Ö¤ÇÂç±«
ÌÀÆü4Æü¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢Çß±«Á°Àþ¤¬ÅìËÌ¤«¤éËÌÎ¦ÉÕ¶á¤ËÄäÂÚ¤·¡¢Á°Àþ¤Î³èÆ°¤¬³èÈ¯¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
ÅìËÌ¤ÎÆüËÜ³¤Â¦¤äËÌÎ¦¤Ç¤Ï¡¢ÅÚº½ºÒ³²¤Ë¸·½Å¤Ë·Ù²ü¤·¡¢Äã¤¤ÅÚÃÏ¤Î¿»¿å¡¢²ÏÀî¤ÎÁý¿å¤äÈÅÍô¤Ë·Ù²ü¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÌÀÆü4Æü¡¡´ØÅì¡Á¶å½£¡¢²Æì¡¡ÌÔ½ëÆüÂ³½Ð
º£Æü3Æü¤ÏÀ¾ÆüËÜ¤òÃæ¿´¤Ëµ¤²¹¤¬¾å¤¬¤ê¡¢º£Ç¯1ÈÖ¤Î½ë¤µ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿½ê¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ¹âµ¤²¹¤¬35¡î°Ê¾å¤ÎÌÔ½ëÆü¤Ïº£µ¨ºÇÂ¿¤Î42ÃÏÅÀ(¸á¸å4»þ¤Þ¤Ç)¡£Á´¹ñ¤Ç¥È¥Ã¥×¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¹âÃÎ¸©¹¾Àîºê¤Ç37.1¡î¡¢ÂÎ²¹¤òÄ¶¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê½ë¤µ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÌÀÆü4Æü¤Ï´ØÅì¤«¤é¶å½£¡¢²Æì¤Ï¡¢²Æ¤ÎÂÀÊ¿ÍÎ¹âµ¤°µ¤ËÊ¤¤ï¤ì¤Æ¡¢¶¯¤¤Æüº¹¤·¤¬¾È¤ê¤Ä¤±¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
µ¤²¹¤ÏÄ«¤«¤é¹â¤¯¡¢Æüº¹¤·¤È¤È¤â¤Ë¥°¥ó¥°¥ó¤È¾å¤¬¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£ºÇ¹âµ¤²¹¤Ï¹¤¤ÈÏ°Ï¤Ç30¡î°Ê¾å¤Î¿¿²ÆÆü¤Ë¤Ê¤ê¡¢´ØÅì¹Ã¿®¤äÅì³¤¤Ç¤Ï35¡î°Ê¾å¤ÎÌÔ½ëÆü¤¬Â³½Ð¤¹¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£º£Æü¤è¤ê¤µ¤é¤ËÌÔ½ëÆüÃÏÅÀ¤¬Áý¤¨¡¢º£µ¨ºÇÂ¿¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£ÀÅ²¬»Ô¤Ê¤ÉÅì³¤¤Ç¤Ï37¡î¤ÈÂÎ²¹¤òÄ¶¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê½ë¤µ¤Ë¤Ê¤ë½ê¤â¤¢¤ê¡¢ÌÀÆü¤ÏÅìÆüËÜ¤òÃæ¿´¤Ëº£Ç¯°ìÈÖ¤Î½ë¤µ¤Ë¤Ê¤ë½ê¤â¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¼¾ÅÙ¤â¹â¤¤¤¿¤á¡¢´À¤¬¾øÈ¯¤·¤Ë¤¯¤¯¡¢ÂÎ¤ËÇ®¤¬¤³¤â¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥Î¥É¤Î³é¤¤â´¶¤¸¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢µ¤¤Å¤«¤Ê¤¤¤¦¤Á¤ËÃ¦¿å¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤ë¤ª¤½¤ì¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Ç®Ãæ¾É¤Ë¤Ï¸·½Å¤Ë·Ù²ü¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Ç®Ãæ¾ÉÍ½ËÉ¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È
Ç®Ãæ¾É¤òÍ½ËÉ¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¿´¤¬¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Æüº¢¤«¤éÂÎÄ´´ÉÍý¤ò¿´¤¬¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£Ä«¤Ê¤É»þ´Ö¤ò·è¤á¤ÆËèÆüÂÎ²¹¤òÂ¬Äê¤·¤¿¤ê¡¢·ò¹¯¾õÂÖ¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢ÂÎÄ´¤ÎÊÑ²½¤Ëµ¤¤Å¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢¤Ç¤¤ë¤À¤±½ë¤µ¤òÈò¤±¤Æ¡¢¥Î¥É¤¬³é¤¯Á°¤«¤é¿åÊ¬Êäµë¤ò¿´¤¬¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤Ê¤ë¤Ù¤¯ÎÃ¤·¤¤ÉþÁõ¤ò¿´¤¬¤±¡¢Æü»±¤äË¹»Ò¤â³èÍÑ¤¹¤ë¤Î¤¬¸ú²ÌÅª¤Ç¤¹¡£ÆþÍá¤ÎÁ°¸å¤äµ¯¾²¸å¤â¡¢¤Þ¤º¤Ï¿åÊ¬¤òÊäµë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£´À¤òÂçÎÌ¤Ë¤«¤¤¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢¿åÊ¬¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢±öÊ¬Êäµë¤âËº¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£
£½ë¤µ¤ò²æËý¤»¤º¡¢¥¨¥¢¥³¥ó¤ò»È¤Ã¤Æ¼¼Æâ¤Î²¹ÅÙ¤òÅ¬ÅÙ¤Ë²¼¤²¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¼¼Æâ¤Ë²¹ÅÙ·×¤òÃÖ¤¡¢¼¼²¹¤ò³ÎÇ§¤·¤Ê¤¬¤éÄ´Àá¤¹¤ë¤ÈÎÉ¤µ¤½¤¦¤Ç¤¹¡£´¹µ¤¤ò¹Ô¤¦¾ì¹ç¤Ï¤³¤Þ¤á¤ËºÆÀßÄê¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤â¤·¡¢¾¯¤·¤Ç¤âÂÎÄ´¤¬°¤¤¤È´¶¤¸¤¿¤é¡¢ÌµÍý¤ò¤·¤Ê¤¤¤Ç¼«Âð¤ÇÀÅÍÜ¤¹¤ë¤³¤È¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¹âÎð¼Ô¤ä»Ò¤É¤â¡¢¾ã¤¬¤¤¤Î¤¢¤ëÊý¤Ï¡¢ÆÃ¤ËÇ®Ãæ¾É¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤¤Î¤Ç¡¢¼þ¤ê¤ÎÊý¤¬µ¤¤òÇÛ¤ë¤Ê¤É½½Ê¬¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
6Æüº¢¡¡ÅìËÌ¤äËÌÎ¦¤Ç·ÙÊóµé¤ÎÂç±«¤Î¤ª¤½¤ì
10Æüº¢¤Ë¤«¤±¤Æ¤ÏÅìËÌ¤«¤éËÌÎ¦ÉÕ¶á¤ËÇß±«Á°Àþ¤¬ÄäÂÚ¤·¤ä¤¹¤¯¡¢Á°Àþ¾å¤òÄãµ¤°µ¤¬ÄÌ²á¤¹¤ëÆü¤â¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£Á°Àþ¤äÄãµ¤°µ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¡¢±«±À¤Î¸µ¤Ë¤Ê¤ëÃÈ¤«¤¯¼¾¤Ã¤¿¶õµ¤¤¬¼¡¡¹¤ËÎ®¤ì¹þ¤ß¡¢³èÈ¯¤Ê±«±À¤¬¤«¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÆÃ¤Ë¡¢5Æü¡Á6Æüº¢¤ÏÅìËÌ¤äËÌÎ¦¤òÃæ¿´¤Ë·ÙÊóµé¤ÎÂç±«¤Ë¤Ê¤ë¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¤Ç¤Ï¡¢Çß±«¤ÎÀ²¤ì´Ö¤Ë¤Ê¤ëÆü¤ÏºÇ¹âµ¤²¹¤¬35¡î¤¯¤é¤¤¤Þ¤Ç¾å¤¬¤ë½ê¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£°ìÅ¾¤·¤Æ¡¢½µÌÀ¤±8Æü¤ÏÇß±«Á°Àþ¤¬Æî²¼¤·¡¢±«¤Î¹ß¤êÊý¤¬¶¯¤Þ¤ë½ê¤â¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
Çß±«Ëö´ü¤Î¤è¤¦¤ÊÂç±«¤ËÃí°Õ¡¢·Ù²ü
11Æü°Ê¹ß¤ÏÇß±«Á°Àþ¤¬ËÜ½£ÉÕ¶á¤ËÄäÂÚ¤·¤ä¤¹¤¯¡¢ÅìËÌ¡Á¶å½£¤Ç¤ÏÇß±«¶õ¤¬Â³¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£Á°Àþ¤Î³èÆ°¤¬³èÈ¯¤Ë¤Ê¤ê¡¢Æ±¤¸¤è¤¦¤Ê½ê¤ËÈ¯Ã£¤·¤¿±«±À¤¬¤«¤«¤ê¡¢Çß±«Ëö´ü¤Î¤è¤¦¤ÊÂç±«¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¤³¤Î´ü´Ö¤Ï´ØÅì¹Ã¿®¡Á¶å½£¤Ç¤ÏÆÞ¤ê¤ä±«¤ÎÆü¤Ç¤â¡¢ºÇ¹âµ¤²¹¤¬30¡î°Ê¾å¤ÎÆü¤¬Â¿¤¤¤³¤È¤â¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£¤«¤Ê¤êÉÔ²÷¤Ê½ë¤µ¤¬Â³¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢ÌµÍý¤Î¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢¤ª²á¤´¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡£
º£Ç¯¤ÎÇß±«¤Ï¡¢¡ÖÌÔ½ë¡×¤È¡ÖÂç±«¡×¤¬ÎÙ¤ê¹ç¤ï¤»¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Çß±«Á°Àþ¤ÎÆ°¤¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡¢³èÈ¯¤Ê±«±À¤Î¤«¤«¤ë¥¨¥ê¥¢¤âÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤Îµ¤¾Ý¾ðÊó¤Ë¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£