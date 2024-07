ハンバーグレストラン「びっくりドンキー」に、弾けるトマトのフレッシュさやさっぱりとした酸味が夏の暑さを吹き飛ばす新メニューが期間限定で登場。

ディッシュメニューとして「角切りトマトのオムバーグディッシュ」と「角切りトマトのチーズサルサバーグディッシュ」が販売されます。

さらに、サイドメニューの「オーロラシュリンプ&ポテト」に加え、ドリンクでは「トマトヨーデル」「トマト&リンゴスカッシュ」がラインナップ☆

びっくりドンキー「角切りトマトのオムバーグディッシュ/角切りトマトのチーズサルサバーグディッシュ」

発売日:2024年7月10日(水)※期間限定

「びっくりドンキー」の期間限定メニューとして「角切りトマトのオムバーグディッシュ」と「角切りトマトのチーズサルサバーグディッシュ」が登場。

真っ赤な角切りトマトがゴロゴロ入ったオリジナルのトマトソースがたっぷりと使用されたメニューです。

ハンバーグのお肉に含まれるイノシン酸に加えてトマトに含まれるグルタミン酸やクエン酸が夏の食欲をかき立てます。

さらに、サイドメニューとして「オーロラシュリンプ&ポテト」が登場するほか、ドリンクとして「トマトヨーデル」と「トマト&リンゴスカッシュ」がラインナップ☆

角切りトマトのオムバーグディッシュ

価格:Sサイズ 1,420円(税込)/M サイズ1,600円(税込)/Lサイズ 1,890円(税込)

トマトの甘みと酸味が愉しめる「角切りトマトのオムバーグディッシュ」

角切りトマトがゴロゴロ入ったトマトソースにとろ〜り卵が絡まる、さっぱりマイルドな味わいの一品です。

角切りトマトのチーズサルサバーグディッシュ

サイズ・価格:

店内飲食:Sサイズ 1,420円(税込)/M サイズ1,600円(税込)/Lサイズ 1,890円(税込)

テイクアウト:Sサイズ 1,340円(税込)/M サイズ1,520円(税込)/Lサイズ 1,810円(税込)

宅配:Sサイズ 1,880円(税込)/M サイズ2,130円(税込)/Lサイズ 2,540円(税込)

パリパリのトルティーヤが良いアクセントになった「角切りトマトのチーズサルサバーグディッシュ」

スパイシーなサルサソースにカラフル野菜とチーズ、フライドガーリックを合わせ、メキシカンな味わいに仕上げられたディッシュメニューです。

オーロラシュリンプ&ポテト

価格:店内飲食 790円(税込)/テイクアウト 810円(税込)/宅配 1,140円(税込)

オリジナルのオーロラソースで和えたシュリンプとフライドポテトはやみつきになる味わいの「オーロラシュリンプ&ポテト」

定番のトマトソースとオリジナルマヨネーズタイプもお好みで楽しむことができます。

トマトヨーデル

価格:店内飲食 440円(税込)/テイクアウト 460円(税込)/宅配 650円(税込)

トマトジュースの酸味とヨーグルトのまろやかさが絶妙な「トマトヨーデル」

よく混ぜてから味わう、期間限定のドリンクです。

トマト&リンゴスカッシュ

価格:390円(税込)

トマトジュースにシュワっと爽やかな微炭酸のリンゴスカッシュを合わせた「トマト&リンゴスカッシュ」

すっきりごくごく飲める、店内飲食限定のドリンクです。

この夏の暑さを乗り切るのにぴったりな、さっぱりとした酸味と鮮やかないろどり溢れるトマト料理。

びっくりドンキーにて2024年7月10日より販売される「角切りトマトのオムバーグディッシュ」と「角切りトマトのチーズサルサバーグディッシュ」の紹介でした☆

※地域、店舗によって価格が異なります。また一部店舗では取扱いのない場合があります

※夜10時以降注文の場合10%の深夜料金が追加されます

※季節・時間帯・店舗によりメニュー内容・一部商品の食器・容器が異なる場合があります

※仕入れ先・価格が変更になる場合があります

