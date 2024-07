あの「パイレーツ・オブ・カリビアン」がゲームで楽しめる！「パイレーツ・オブ・カリビアン 大海の覇者」配信中！

あの「パイレーツ・オブ・カリビアン」がゲームで楽しめるiOS/Android向けアプリ「パイレーツ・オブ・カリビアン 大海の覇者」が、好評配信中だ。

「パイレーツ・オブ・カリビアン 大海の覇者」では、カリブ海を舞台に、「パイレーツ・オブ・カリビアン」をゲームで楽しめる。

全世界から同盟を結ぶ海賊を募集して、覇権争いでしのぎを削る数々のバトルに挑み、大海をまたにかける最強のキャプテンになって、世界に君の名をとどろかせよう。

「パイレーツ・オブ・カリビアン 大海の覇者」では現在、【7周年アップデート感想キャンペーン】が開催中だ。

7周年アップデートに対する意見や感想をコメントして、豪華アイテムを入手しよう。





【イベント情報】

■7周年アップデート感想キャンペーン

<参加方法>

(1)公式アカウント(https://x.com/tidesofwar_jp)をフォロー&リポスト

(2)#海賊7周年感想 と共にコメント





<応募期間>

2024年7月15日23:59まで

【ゲーム紹介】

カリブ海へようこそ!

侵略と略奪が絶えないカリブ海。あらゆる脅威にさらされているここは、秩序なき海賊の本拠地だ。

生き残るためには伝説の海賊、キャプテン ジャック・スパロウと共に勢力を拡大させ、襲い掛かる海賊や東インド会社を撃退しなければならない。

略奪と資源採集で領土と海賊船を強化し、同盟員と共に戦略と戦術を駆使して海上戦を制覇しろ!カリブ海最強の船長を目指せ!

カリブ海での生存

強力な海賊船の造船

カリブ海の海賊ストーリー

マルチプレイヤー戦略ゲーム

航海は領土から始まる。製材所、鉄精錬所、鍛冶屋など様々な施設を築き上げ、生存に必要な資源を獲得しろ!研究と探検で自分の領地を強化し、極悪な海賊と力を合わせて敵の侵略に備えよ!戦略/戦術を駆使して敵に立ち向かい、カリブ海を支配する唯一の船長を目指せ!伝説のブラックパール号、フライング・ダッチマン号、アン女王の復讐号を率いる世界最強の海賊を目指せ!名高き強力な海賊船を造船し、襲い掛かる魔物と東インド会社を撃退しろ!船団を構成して敵領土を侵略し、資源を略奪しろ!様々な任務を通して、『パイレーツ・オブ・カリビアン』の登場人物に出会える。伝説の海賊の力を自分のものにしてより強力な海賊を目指せ!侵略と略奪が絶えないカリブ海で生き残るためには強力な味方が必要だ。他の船長と協力して同盟を創設し、勢力を拡大させろ!

【タイトル情報】

■「パイレーツ・オブ・カリビアン 大海の覇者」

プラットフォーム:App Store/Google Playストア/PC

価格:基本無料(一部アイテム課金あり)





