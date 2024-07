現地時間2日、お笑いコンビ「チョコレートプラネット」の松尾駿さんと長田庄平さんが、米国の人気オーディション番組「America’s Got Talent」に出場し、”TT Brothers”(TT兄弟)ネタを全力で披露しました。



【写真を見る】【チョコプラ】 ”TT Brothers” で「アメリカズ・ゴット・タレント」に挑戦! ”Look for T!” は “I’m wearing pants!”に続けるか? 【米オーディション番組】





松尾さんと長田さんは、おなじみの「T! T! TTT T!」のかけ声を出しつつ、胸に「T」の文字を大きく書き込んだ白いTシャツを揃って着こなし、両腕を左右に伸ばしたポーズでさっそうと舞台に登場。

長田さんが “Let’s look for T in daily life in the world!” (暮らしの中の「T」をみんなで探そう!)と、明瞭な英語でネタを説明すると、松尾さんがにこやかに両腕で「T」の文字を作り、観客席は「いったい何が始まるんだ?」と戸惑った様子に。

最初のネタ「Morning T」では、長田さんが松尾さんを “Hey Sean, wake up!” と、松尾さんの名前「駿」を「ショーン」という英語名にして「起きなさい!」と声をかけます。

すると松尾さんが目を覚まして伸びをして、頭上に伸ばした腕が水平に降りたところで「T」! 観客席からは「やっと判った」というような笑い声の一方で「なんだあれは」と呆れる反応も。





次の「Baseball T」では、打って走った松尾さんがベースに滑り込み、塁審の長田さんがセーフ!と水平に腕を広げて「T」!

観客は盛り上がり始めますが、審査員たちはまだ辛辣な表情を見せています。

この空気に慌てたのか、チョコプラの二人は “Look for more T! another T!” (Tを探せ!他にTは無いか!)と右往左往。すると二人と目が合ったのが、番組の司会者テリー・クルーズ(Terry Crews)さん。すかさず二人はテリーさんを示して”Look! Look! Terry!”と声をかけ、照れるテリーさんを招いて、三人で一緒に「Tダンス」と「Tポーズ」でキメると、観客席は大盛り上がり。ネタに参加できたテリーさんもご満悦で袖に下がります。

審査員席では、少々表情がほころびだしたものの、一番右側の席のサイモン・コーウェルさんは「さあ次はどうするんだ?」と言うような冷めた表情。

チョコプラの二人はひるむことなく「Shopping T」ネタに。服を買いに来た松尾さんは丸く大きなお腹を示しながら店員の長田さんに “Small size, please. “(Sサイズを試着したい)とボケ。

観客席から苦笑が届く中、長田さんが勧める”Large size” を松尾さんがきつそうに着る動作の中、両腕を袖に通して水平に伸ばして「T」! 審査員たちの表情も徐々にほころんで、互いに「君も笑ってるじゃないか」と突っ込みあっています。









そして長田さんはいよいよ最後のネタとして “Last T is Titanic!”(最後のTは「タイタニック」のT!)と声をかけてネタを開始。名作映画「タイタニック」の船上のジャックとローズの演技をチョコプラの二人が始めると、それだけで審査員のソフィア・ヴェルガラさんは「私、もうダメ」と笑いをこらえきれない様子。目を閉じたローズ役の松尾さんの腕を、ジャック役の長田さんが背後から優しく水平に伸ばしきったところで「T」! 審査員のハイディ・クラムさんは「なんてこと?!」というような表情で感嘆しています。

さらにチョコプラの二人は、ステージの奥に高く掲げられた番組の「America’s Got Talent」の頭文字を「A・G・T!!」とTポーズで絶叫すると、司会者のテリーさんは大喜びで喝采、審査員のサイモンさんもとうとう爆笑で拍手、会場は「Tダンス」で大盛り上がり、大勢の観客が両腕で「T」を作って二人の奮闘を讃えました。

そこで審査員のホーウィー・マンデルさんが “You guys were Terrific! Do you know that word starts with?”(あなたたちは「テリフィック(素晴らしい)」!この言葉が何から始まるか分かるよね?)と聞くと、チョコプラの二人は「T」!そして “Thank You!!” と、喜びのTポーズで応えました。

さらに最も厳しい表情だったサイモンさんは「最初はどうなることかと思っていたけど、半分来たときに判ったよ、あなたたち二人はサイコーです」「とてもオリジナルで、ビックリさせてくれる。映画を作ったっていいんじゃないか?『TT Brothers』の映画を!」と、驚くような賛辞を伝えました。

会場が大喝采の中、3人の審査員はみな「Yes」の意味を込めて「T」ポーズ。最後のサイモンさんは「4 Yeses」(イエス4つです)と、満点でチョコプラ二人のオーディション通過を宣言しました。観客がTサインで祝福する中、ステージをTポーズで軽やかに退場する長田さんと松尾さんでした。







今回のオーディションは夏いっぱいまで続くとのことで、チョコレートプラネットのさらなる活躍が期待されます。

