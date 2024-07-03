

日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。





42734.82 ボリンジャー:＋3σ(26週)

41306.06 ボリンジャー:＋2σ(26週)

41168.10 ボリンジャー:＋3σ(13週)

40815.66 新値三本足陽転値

40691.11 ボリンジャー:＋3σ(25日)



40580.76 ★日経平均株価3日終値



40347.25 ボリンジャー:＋2σ(13週)

40114.15 ボリンジャー:＋2σ(25日)

39877.30 ボリンジャー:＋1σ(26週)

39813.03 6日移動平均線

39555.14 均衡表転換線(週足)

39537.19 ボリンジャー:＋1σ(25日)

39526.39 ボリンジャー:＋1σ(13週)

39155.61 均衡表転換線(日足)

39155.61 均衡表基準線(週足)

38976.13 75日移動平均線

38960.22 25日移動平均線

38910.41 均衡表雲上限(週足)

38705.54 13週移動平均線

38493.77 均衡表雲下限(週足)

38448.55 26週移動平均線

38383.26 ボリンジャー:-1σ(25日)

37884.69 ボリンジャー:-1σ(13週)

37806.30 ボリンジャー:-2σ(25日)

37344.04 均衡表基準線(日足)

37229.34 ボリンジャー:-3σ(25日)

37063.84 ボリンジャー:-2σ(13週)

37019.79 ボリンジャー:-1σ(26週)

36242.98 ボリンジャー:-3σ(13週)

36063.05 200日移動平均線

35591.03 ボリンジャー:-2σ(26週)

34162.27 ボリンジャー:-3σ(26週)

33593.09 均衡表雲上限(日足)

30793.88 均衡表雲下限(日足)



ストキャスティクス

ST.Fast(9日) 92.01(前日89.00)

ST.Slow(9日) 87.30(前日85.00)



ST.Fast(13週) 70.34(前日69.49)

ST.Slow(13週) 56.64(前日56.36)



［2024年7月3日］



株探ニュース

