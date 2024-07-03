　日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。


42734.82　　ボリンジャー:＋3σ(26週)
41306.06　　ボリンジャー:＋2σ(26週)
41168.10　　ボリンジャー:＋3σ(13週)
40815.66　　新値三本足陽転値
40691.11　　ボリンジャー:＋3σ(25日)

40580.76　　★日経平均株価3日終値

40347.25　　ボリンジャー:＋2σ(13週)
40114.15　　ボリンジャー:＋2σ(25日)
39877.30　　ボリンジャー:＋1σ(26週)
39813.03　　6日移動平均線
39555.14　　均衡表転換線(週足)
39537.19　　ボリンジャー:＋1σ(25日)
39526.39　　ボリンジャー:＋1σ(13週)
39155.61　　均衡表転換線(日足)
39155.61　　均衡表基準線(週足)
38976.13　　75日移動平均線
38960.22　　25日移動平均線
38910.41　　均衡表雲上限(週足)
38705.54　　13週移動平均線
38493.77　　均衡表雲下限(週足)
38448.55　　26週移動平均線
38383.26　　ボリンジャー:-1σ(25日)
37884.69　　ボリンジャー:-1σ(13週)
37806.30　　ボリンジャー:-2σ(25日)
37344.04　　均衡表基準線(日足)
37229.34　　ボリンジャー:-3σ(25日)
37063.84　　ボリンジャー:-2σ(13週)
37019.79　　ボリンジャー:-1σ(26週)
36242.98　　ボリンジャー:-3σ(13週)
36063.05　　200日移動平均線
35591.03　　ボリンジャー:-2σ(26週)
34162.27　　ボリンジャー:-3σ(26週)
33593.09　　均衡表雲上限(日足)
30793.88　　均衡表雲下限(日足)

ストキャスティクス
ST.Fast(9日)　　92.01(前日89.00)
ST.Slow(9日)　　87.30(前日85.00)

ST.Fast(13週)　 70.34(前日69.49)
ST.Slow(13週)　 56.64(前日56.36)

［2024年7月3日］

株探ニュース