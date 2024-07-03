¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹¤¬Îý½¬¸ø³«¡¡7Æü¡¢°æ²¬¤È²¦ºÂÅý°ìÀï
¡¡¹ñºÝ¥Ü¥¯¥·¥ó¥°Ï¢ÌÁ¡ÊIBF¡Ë¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Õ¥é¥¤µé²¦¼Ô¤Î¥Õ¥§¥ë¥Ê¥ó¥É¡¦¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹¡Ê¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥ó¡Ë¤¬3Æü¡¢À¤³¦¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¶¨²ñ¡ÊWBA¡ËÆ±µé²¦¼Ô¤Î°æ²¬°ìæÆ¡Ê»ÖÀ®¡Ë¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë2ÃÄÂÎ²¦ºÂÅý°ìÀï¡Ê7Æü¡¦Î¾¹ñ¹ñµ»´Û¡Ë¤Ë¸þ¤±¤¿Îý½¬¤òÅìµþÅÔÆâ¤Ç¸ø³«¤·¤¿¡£¥ß¥Ã¥ÈÂÇ¤Á¡¢¥·¥ã¥É¡¼¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤Ê¤É¤ò¤³¤Ê¤·¡Ö¤¤¤¤´À¤¬¤«¤±¤¿¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡6·î¤Ë¤ÏÊÆ¥Í¥Ð¥À½£¥é¥¹¥Ù¥¬¥¹¤Ç¹ç½É¤ò¹Ô¤Ã¤ÆÃÃ¤¨¡Ö¸·¤·¤¤Îý½¬¤ò¤·¤Æ¤¤¿¡£¼«Ê¬¤ÎÁ´¤Æ¤ò½Ð¤¹¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¯°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£°æ²¬¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¥°¥ì¡¼¥È¤Ê¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¡×¤ÈÏÃ¤·¡Ö¶¯¤¤Áª¼ê¤ÈÆ®¤¤¤¿¤«¤Ã¤¿¡£¤â¤¦»î¹ç¤Î½àÈ÷¤Ï¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤È½çÄ´¤Ê»Å¾å¤¬¤ê¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£