ユニバーサル・スタジオ・ジャパンにて、7月3日より開催される夏のイベント「NO LIMIT! サマー 2024」。ウォーター・パレードやワンピース・プレミアショーをはじめとした、豪華アトラクションが話題のイベントだが、今年はUSJ史上初のKPOPコラボがそのラインナップに加わって開催される。

正式開催に先駆けて、7月2日にメディアや特別招待ゲストに先行公開された。本稿ではUSJが世界的アーティストを擁する企業「HYBE」の日本支社「HYBE JAPAN」とコラボすることで実現したイベント「NO LIMIT! サマーダンスナイト with HYBE JAPAN」を中心に、「NO LIMIT! サマー 2024」の模様をお届けする。

「&TEAM」がサプライズ登場! 「NO LIMIT! サマーダンスナイト with HYBE JAPAN」

「NO LIMIT! サマーダンスナイト with HYBE JAPAN」は、「HYBE JAPAN」とUSJがコラボしたことで生まれたナイトエンターテイメント。ニューヨークエリアにある芝生の広場、グラマシーパークの特設会場で「BTS」、「SEVENTEEN」、「TOMORROW X TOGETHER」、「ENHYPEN」、「LE SSERAFIM」、「NewJeans」、「&TEAM」、「BOYNEXTDOOR」8組の曲を、DJやダンサーのパーフォーマンスに加え、バブルや水、スモークの派手な演出と共に楽しむことができる。

放水を受けながらずぶ濡れで踊るという夏らしい刺激的なイベントだ

楽曲のMVをバックにバブルやスモークなどの演出で会場が彩られる

USJキャラたちもキレキレでダンスに参加

DJやダンサーのパフォーマンスと共に流れる人気アーティストたちの楽曲と映像で会場が盛り上がるなか、BOYNEXTDOORの「One and Only」でエルモとクッキーモンスターもダンスナイトに参加。TOMORROW X TOGETHERの「Magic」や&TEAMの「FIREWORKS」ではダニエル、LE SSERAFIMの「UNFORGIVEN」ではキティ、NewJeansの「Super Shy」ではゾーイとアビー、BTSの「Dynamite」ではミニオンが登場するなど、USJキャラたちもいっしょにダンスナイトに参加し、踊りを披露してくれる。

どのキャラクターたちもかわいらしいのにキレキレなダンスを披露してくれて驚かされる。なかでもLE SSERAFIMの「UNFORGIVEN」を踊るキティの姿が意外すぎてかなり印象に残った。

ダンサーたちと一緒にキレキレのダンスを披露するキティ

最後にはSEVENTEENの「God Of Music」でキャラクターも全員集合。水やシャボン玉、スモークが吹き荒れるなが、会場の盛り上がりは最高潮を迎えた。

&TEAM、サプライズ登場で会場内が大興奮

全ての楽曲が終了し、興奮と余韻がまだ冷めない中、突如MCがオープニングセレモニーの開催をアナウンス。「こんばんはー!」「元気ですかー!?」「楽しんでますかー?」とゲストたちに挨拶しながら、「&TEAM」のメンバーたちがステージに登場。突然のサプライズに会場内が興奮と驚きの声で包まれた。

会場ステージにサプライズ入場してきた「&TEAM」のメンバーたち

MCから会場の景色を見た感想を聞かれたメンバーのKは、「さすが、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンのパワーですね、熱気がすごい!僕たちも一緒に混ざりたいくらい熱狂的でした!」とコメント。

会場の熱気に驚きのコメントをするK

トークセッションでは、MCよりUSJについて聞かれるとメンバーたちの思い出が披露された。

YUMAは「僕はハリウッド・ドリーム・ザ・ライドが大好きで。みんなで今日乗りました、楽しかったです」とメンバーでライドを体験したことを報告。MCにアトラクション乗車時の選択曲を聞かれると「大好きな大先輩・SEVENTEENさんの『VERY NICE』を選びました」と明かした(期間限定で搭載中)。

ライドのことを興奮気味に語るYUMA

FUMAは「この前メンバーで一緒に来て、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンのグルメだったりアトラクションだったり、みんなでカチューシャを着けたり色々な事が出来て、超楽しい思い出ができました。」とメンバーとの思い出を披露。

思い出を楽しそうに振り返るFUMA

MAKIは「メンバー全員で遊びに来て、みんなで楽しみました。今回はマリオカートのアトラクションに行けなかったのですが、ゲーム形式ですごく楽しそうなので、ぜひやってみたいですね」と、ゲーム好きの一面をのぞかせた。

マリオカートのアトラクションを体験できなかったのを残念がりつつも、次はぜひやってみたいと意気込むMAKI

JOは「パークには何度も来ていたんです。『バック・トゥ・ザ・フューチャー・ザ・ライド』が、すごく楽しくて、記憶に残っています。映画の世界観とアトラクションが繋がって、映画をより好きになれた感じがしていました」と、何度もパークにきて楽しんでいるほどUSJが好きなことを明かした。

パークに何度もきているというUSJが大好きなJO

ショーについての感想を聞かれると、NICHOLAS、HARUA、TAKIがそれぞれ感想をコメント。

NICHOLASは「『NO LIMIT! サマーダンスナイト with HYBE JAPAN』は雰囲気が好きで、みんな笑顔でダンスしていたので、僕たちもドンドン踊りたくなりました。楽しかったです」と、ショーの熱気やゲストたちの姿を楽しんだようだ。

NICHOLAS

HARUAは「バブルやスモークの演出がたくさんあって、水を浴びて、夏ならではのショーだなと楽しんで見ました。ダニエル君たちが、僕たちの『FIREWORK』を踊ってくれてるのが、すごくうれしかったし、僕たちも一緒にノリノリになりながら超興奮して見てました」と、ダニエルのダンスのキレに感動したことを語った。

ダニエルのダンスを称賛するHARUA

TAKIは「ダンスの一体感がものすごくて、自然と僕たちも笑顔になって踊りだしちゃう感覚でした。最高でした!」と笑顔で締めくくった。

優しい笑顔で語るTAKI

最後はメンバーのEJが「この夏はユニバーサル・スタジオ・ジャパンの『NO LIMIT! サマーダンスナイト with HYBE JAPAN』で超元気になって、最高の思い出を作ってください!」とメッセージの言葉を送り、全員でイベントの開幕を宣言した。

「NO LIMIT! サマーダンスナイト with HYBE JAPAN」は8月22日まで。上映日によって上映時間が変わることもあるので、イベントページを確認するように注意してほしい。

また、7月3日から9月1日にかけて、夕方5時から入場できる「ナイト・パス」も販売される。サマーダンスナイトをメインに楽しみたい人にはこちらのパスもオススメだ。

SEVENTEENの人気楽曲「VERY NICE」が楽しめる「ハリウッド・ドリーム・ザ・ライド」

7月3日から9月1日にかけて、「ハリウッド・ドリーム・ザ・ライド」にてSEVENTEENのヒット曲「VERY NICE」が搭載される。&TEAMのメンバーも楽しんだライド、KPOPファンならぜひとも体験してみてほしい。

筆者もしっかりと体験してきたので、まだ「ハリウッド・ドリーム・ザ・ライド」未経験の方のために注意点を紹介する。まずはじめに、曲の選択はライドが始まる前に選択する必要がある。ライドが動き出したあとは変更できなくなるので注意だ。今回のSEVENTEENのヒット曲「VERY NICE」はトラック5なので、必ず5番を選択し、決定しておこう。

次に注意してほしいのが、このライドが、結構しっかりとしたスピード感のあるコースターだということ。お気に入りのBGMをバックに楽しめるライドということで、スタート後にSEVENTEENメンバーの挨拶を楽しんでいた筆者だったが、最初のドロップで体感する突然のスリルとスピードに、音楽を楽しむ余裕が全て吹き飛んで悔しい思いをしてしまった。すでにライドを体験している方は大丈夫だと思うが、今回始めて体験される方はしっかりと身構えて「VERY NICE」を楽しめるように頑張ってほしい。

上記以外にも「NO LIMIT! サマー 2024」では夏限定のウォーターパレード「NO LIMIT! サマー・スプラッシュ・パレード」や、ワンピースとコラボしたライドやグルメ、グッズ、ショーが楽しめる「ワンピース・プレミア・サマー 2024」、サマー限定のオリジナルグッズや新グルメなどが盛り沢山。これらは別稿で紹介しているので、あわせてチェックしていただきたい。

