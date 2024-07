グローバルグループ・&TEAMが2日、ユニバーサル・スタジオ・ジャパン(USJ、大阪市此花区)の夏の新たなナイト・エンターテイメント『NO LIMIT! サマーダンスナイト with HYBE JAPAN』プレスプレビューにサプライズ登場した。今夏は、USJがHYBEの日本本社であるHYBE JAPANと初コラボレーション。日没になるとニューヨーク・エリアのグラマシーパークが想像を超えるスケールのエンターテイメント空間へと変ぼう。「HYBE LABELS」のBTS、SEVENTEEN、TOMORROW X TOGETHER、ENHYPEN、LE SSERAFIM、NewJeans、&TEAM、BOYNEXTDOORの大ヒット曲が次々と大音声で響き渡り 、 巨大スクリーンにミュージックビデオが流れるなか、ダンサーたちが迫力のパフォーマンスを披露。ミニオン、セサミストリートの仲間たち、ハローキティらもキレキレのダンス。ミニオン、セサミストリートの仲間たち、ハローキティらもキレキレのダンスで盛り上げた。

ショー終了後、&TEAMがサプライズで登場すると、会場に集まった特別招待ゲストから大歓声があがった。ナイトイベントを体験し、メンバーは「僕たちも一緒にノリノリになって超興奮して見て い ました!ダニエル君たちが、僕たちの曲『FIREWORK』を踊ってくれたのも、すごくうれしかったです」(HARUA) 、「この夏は、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンの『NO LIMIT! サマーダンスナイト with HYBE JAPAN』で 超元気になって、最高の思い出を作ってください」( EJ)など興奮さめやらず。メンバー&集まったゲストが全員で「DIVE!とびこめ、ここだけの夏へ!」と呼びかけた。■&TEAM コメントEJ「メンバー9人で初めてユニバーサル・スタジオ・ジャパンに来た時、『ザ・フライング・ダイナソー』がホントにホントに楽しくて、思い出になっています。“過去イチ”楽しかったです!」FUMA「この前メンバーで一緒に来て、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンのグルメだったりアトラクションだったり、みんなでカチューシャを着けたりいろいろなころができて、超楽しい思い出ができました」K「さすが、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンのパワーですね、熱気がすごい!僕たちも一緒に混ざりたいくらい熱狂的でした!」NICHOLAS「『NO LIMIT! サマーダンスナイト with HYBE JAPAN』は雰囲気が好きで、みんな笑顔でダンスしていたので、僕たちもドンドン踊りたくなりました。楽しかったです」YUMA「パークが大好きで、何回も遊びに来たことがあります。『ハリウッド・ドリーム・ザ・ライド』が大好きで、メンバーみんなで、大先輩SEVENTEENの『VERY NICE』を聴きながら乗って、楽しかったです」JO「パークには何度も来ていたんです。『バック・トゥ・ザ・フューチャー・ザ・ライド』が、すごく楽しい記憶です。映画の世界観とアトラクションがつながって、映画をより好きになれた感じがして、記憶に残っています」HARUA「バブルとかスモークとか演出もたくさんあって、水を浴びて、夏ならではのショーだなと楽しんで見ました。ダニエル君たちが、僕たちの『FIREWORK』を踊ってくれてるのが、すごくうれしかったし、僕たちも一緒にノリノリになりながら超興奮して見てました」TAKI「ダンスの一体感がものすごくて、自然と僕たちも笑顔になって踊りだしちゃう感覚でした。最高でした!」MAKI「メンバー全員で遊びに来て、みんなで楽しみました。僕は、マリオカート のアトラクションに行けなかったのですが、 ゲーム形式ですごく楽しそうなので、 ぜひやってみたいですね」■『NO LIMIT! サマーダンスナイト with HYBE JAPAN』概要開催場所:グラマシーパーク(ニューヨーク・エリア)上演時間・回数: 約30分、1日2回開催※1回目と2回目のダンスショータイムの間には、「HYBE LABELS」の楽曲が流れるDJタイムを開催 (ダンスショータイムにはエンターテイナー、パークの仲間たちによるパフォーマンスあり)※アーティスト本人の出演予定はないHARRY POTTER and all related characters and elements (C) & (TM) Warner Bros. Entertainment Inc. Publishing Rights (C) J.K. Rowling. (s24)Minions and all related elements and indicia TM & (C) 2024 Universal Studios. All rights reserved.(C) NintendoTM and (C) 2024 Sesame Workshop(C) 2024 Peanuts Worldwide LLC(C) 2024 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. EJ4061801TM & (C) Universal Studios & Amblin EntertainmentTM & (C) Universal Studios.(C) HYBE JAPAN. All Rights Reserved. Distributed By BIGHIT MUSIC/BELIFT LAB/SOURCE MUSIC/PLEDIS ENTERTAINMENT/KOZ Entertainment/ADOR /HYBE LABELS JAPAN