´ØÀ¾¡¡¤¦¤À¤ë¤è¤¦¤Ê½ë¤µ¤Ë¡¡ÆüËÜ³¤Â¦¤Ç¤ÏÁ°Æü¤è¤ê10ÅÙ¤âµ¤²¹¤¬¾å¾º
º£Æü3Æü¤Î´ØÀ¾¤Ï¡¢Ä«¤«¤éµ¤²¹¤¬¹â¤¯¡¢ÆüÃæ¤ÏÆüº¹¤·¤âÌá¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢µ¤²¹¤¬¤°¤ó¤°¤ó¤È¾å¾º¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£Æü15»þ¤Þ¤Ç¤ÎºÇ¹âµ¤²¹¤Ï¡¢Ê¼¸Ë¸©¹áÈþÄ®¹á½»¤Ç35.5ÅÙ¡¢Ê¼¸Ë¸©Ë²¬»Ô¤ÈÏÂ²Î»³¸©¿·µÜ»Ô¤Ç35.4ÅÙ¤È¡¢¤³¤Î3ÃÏÅÀ¤Ç¤Ïº£Ç¯½é¤á¤Æ¤ÎÌÔ½ëÆü¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¼¾ÅÙ¤¬50%¤«¤é60%¤â¤¢¤ê¡¢¤¦¤À¤ë¤è¤¦¤Ê½ë¤µ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
4Æü¤âÌÔ½ëÆü¤ËÇ÷¤ë½ë¤µ¤Î½ê¤¬¡¡¤Ë¤ï¤«±«¤Ë¤âÃí°Õ
ÌÀÆü4Æü¤Ï¡¢ÆüËÜ³¤¤ÎÁ°Àþ¤¬ÆüËÜ³¤±è´ßÉÕ¶á¤Þ¤ÇÆî²¼¤¹¤ë¤¿¤á¡¢´ØÀ¾¤Ç¤ÏÄ«¤Ë¤«¤±¤ÆÆüËÜ³¤Â¦¤ÎÃÏ°è¤òÃæ¿´¤Ë±«¤Î¹ß¤ë½ê¤¬¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
ÆüÃæ¤ÏÀ²¤ì´Ö¤Î¹¤¬¤ë½ê¤¬Â¿¤¤¤â¤Î¤Î¡¢Âçµ¤¤Î¾õÂÖ¤¬ÉÔ°ÂÄê¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢½ê¡¹¤Ç¤Ë¤ï¤«±«¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
Å·µ¤¤ÎµÞÊÑ¤Ë¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Ä«¤ÎºÇÄãµ¤²¹¤Ï25ÅÙ¤ò²¼²ó¤é¤Ê¤¤½ê¤¬Â¿¤¯¡¢Â¿¤¯¤ÎÃÏÅÀ¤ÇÇ®ÂÓÌë¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
ÆüÃæ¤ÎºÇ¹âµ¤²¹¤Ï33ÅÙÁ°¸å¤Ç¡¢ÌÀÆü¤âÌÔ½ëÆü¤ËÇ÷¤ë½ë¤µ¤Î½ê¤¬¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
Ç®Ãæ¾É¤Ë·Ù²ü¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Ç®Ãæ¾É¤òÍ½ËÉ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë
Ç®Ãæ¾É¤òÍ½ËÉ¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¿´¤¬¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ Æüº¢¤«¤é¡¢ÂÎÄ´´ÉÍý¤ò¿´¤¬¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£Ä«¤Ê¤É»þ´Ö¤ò·è¤á¤Æ¡¢ËèÆüÂÎ²¹¤òÂ¬Äê¤·¤¿¤ê¡¢·ò¹¯¾õÂÖ¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢ÂÎÄ´¤ÎÊÑ²½¤Ëµ¤¤Å¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢ ¤Ç¤¤ë¤À¤±½ë¤µ¤òÈò¤±¤Æ¡¢¹¢¤¬³é¤¯Á°¤«¤é¿åÊ¬Êäµë¤ò¿´¤¬¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤Ê¤ë¤Ù¤¯ÎÃ¤·¤¤ÉþÁõ¤ò¿´¤¬¤±¡¢Æü»±¤äË¹»Ò¤â³èÍÑ¤¹¤ë¤Î¤¬¸ú²ÌÅª¤Ç¤¹¡£ÆþÍá¤ÎÁ°¸å¤ä¡¢µ¯¾²¸å¤â¡¢¤Þ¤º¤Ï¿åÊ¬¤òÊäµë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£´À¤òÂçÎÌ¤Ë¤«¤¤¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢¿åÊ¬¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢±öÊ¬Êäµë¤âËº¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£
£ ½ë¤µ¤ò²æËý¤»¤º¡¢¥¨¥¢¥³¥ó¤ò»È¤Ã¤Æ¼¼Æâ¤Î²¹ÅÙ¤òÅ¬ÅÙ¤Ë²¼¤²¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¼¼Æâ¤Ë²¹ÅÙ·×¤òÃÖ¤¡¢¼¼²¹¤ò³ÎÇ§¤·¤Ê¤¬¤éÄ´Àá¤¹¤ë¤È¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÆÃ¤Ë¡¢´¹µ¤¤ò¹Ô¤¦¾ì¹ç¤Ï¤³¤Þ¤á¤ËºÆÀßÄê¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤â¤·¡¢¾¯¤·¤Ç¤âÂÎÄ´¤¬°¤¤¤È´¶¤¸¤¿¤é¡¢ÌµÍý¤ò¤·¤Ê¤¤¤Ç¡¢¼«Âð¤ÇÀÅÍÜ¤¹¤ë¤³¤È¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¹âÎð¼Ô¤ä»Ò¤É¤â¡¢¾ã¤¬¤¤¤Î¤¢¤ëÊý¤Ï¡¢ÆÃ¤ËÇ®Ãæ¾É¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤¤Î¤Ç¡¢¼þ¤ê¤ÎÊý¤¬µ¤¤òÇÛ¤ë¤Ê¤É¡¢½½Ê¬¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£