17:00 デギンドスECB副総裁、ECBフォーラム2024「金融政策サイクル」講演

18:00 チポローネECB理事、ECBフォーラム2024「ユーロ圏の生産性」講演

18:30 ドイツ10年債入札

19:30 レーンECBチーフエコノミスト、ウィリアムズNY連銀総裁、ECBフォーラム2024「自然利子率」講演

22:30 クノット・オランダ中銀総裁、ECBフォーラム2024「国際金融システムが直面している問題」討論会参加

23:15 ラガルドECB総裁、ECBフォーラム2024「変革の時代における金融政策」閉会挨拶

23:30 米週間石油在庫統計



4日

3:00 米FOMC議事録（6月11日-12日開催分）



連合春闘最終回答集計結果公表

新紙幣発行（1万円札が渋沢栄一、5千円札は津田梅子、千円札は北里柴三郎）

ECBフォーラム2024「変革の時代における金融政策」（～3日）

上海協力機構（SCO）首脳会議



※予定は変更されることがあります。

外部サイト