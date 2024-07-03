明日の主なマーケットイベント
○経済統計・イベントなど
０３：００ 米・ＦＯＭＣ（連邦公開市場委員会）議事要旨
０８：５０ 日・対外対内証券売買契約等の状況
１０：３０ 日・３０年物利付国債の入札
１０：３０ 豪・貿易収支
１５：００ 独・製造業新規受注
１７：３０ 英・建設業購買担当者景気指数
２０：３０ ユーロ・ＥＣＢ（欧州中央銀行）理事会議事要旨
※独立記念日の祝日で米国市場が休場
○決算発表・新規上場など
決算発表：イーサポート<2493>，キユーピー<2809>，アヲハタ<2830>，ＫＴＫ<3035>，バイク王<3377>，クスリアオキ<3549>，トーセ<4728>，オンワード<8016>，キユソ流通<9369>，ＢＳ１１<9414>，アークス<9948>
出所：MINKABU PRESS
０３：００ 米・ＦＯＭＣ（連邦公開市場委員会）議事要旨
０８：５０ 日・対外対内証券売買契約等の状況
１０：３０ 日・３０年物利付国債の入札
１０：３０ 豪・貿易収支
１５：００ 独・製造業新規受注
１７：３０ 英・建設業購買担当者景気指数
２０：３０ ユーロ・ＥＣＢ（欧州中央銀行）理事会議事要旨
※独立記念日の祝日で米国市場が休場
○決算発表・新規上場など
決算発表：イーサポート<2493>，キユーピー<2809>，アヲハタ<2830>，ＫＴＫ<3035>，バイク王<3377>，クスリアオキ<3549>，トーセ<4728>，オンワード<8016>，キユソ流通<9369>，ＢＳ１１<9414>，アークス<9948>
出所：MINKABU PRESS