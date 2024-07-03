リメイク版『オホーツクに消ゆ』、本日よりNintendo Switch／Steamでダウンロード版予約開始
株式会社ジー・モードは、本日よりNintendo Switch／Steam向けゲーム『北海道連鎖殺人 オホーツクに消ゆ〜追憶の流氷・涙のニポポ人形〜』のダウンロード版の予約受付を開始した。
【写真】声優・河西健吾がリメイク版『オホーツクに消ゆ』犬飼健太役に決定
本作は1987年にファミコン版が発売されたアドベンチャーゲーム『北海道連鎖殺人 オホーツクに消ゆ』の魅力をそのままに、リメイク版ならではの便利機能を多数追加。
本日よりニンテンドーeショップおよびSteamで本作のダウンロード版が予約可能に。ダウンロード版では、ファミコン版「オホーツクに消ゆ」は遊べないが、4800円（税込）というお得な価格で購入できる。
『北海道連鎖殺人 オホーツクに消ゆ〜追憶の流氷・涙のニポポ人形〜』はNintendo Switch／Steam向けに9月12日発売予定。
【写真】声優・河西健吾がリメイク版『オホーツクに消ゆ』犬飼健太役に決定
本作は1987年にファミコン版が発売されたアドベンチャーゲーム『北海道連鎖殺人 オホーツクに消ゆ』の魅力をそのままに、リメイク版ならではの便利機能を多数追加。
本日よりニンテンドーeショップおよびSteamで本作のダウンロード版が予約可能に。ダウンロード版では、ファミコン版「オホーツクに消ゆ」は遊べないが、4800円（税込）というお得な価格で購入できる。
『北海道連鎖殺人 オホーツクに消ゆ〜追憶の流氷・涙のニポポ人形〜』はNintendo Switch／Steam向けに9月12日発売予定。