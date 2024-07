BABYMONSTER、初ファンミーティングツアーのフィナーレはソウルで…8月10日＆11日に開催

BABYMONSTERがデビュー後、初のファンミーティングツアーのフィナーレをソウルで飾ることになり、韓国のファンと特別な思い出を作る。YG ENTERTAINMENTは3日、8月10日と11日の2日間にわたり、ソウル慶熙(キョンヒ)大学平和の殿堂で「[BABYMONSTER PRESENTS:SEE YOU THE RE] FINALE IN SEOUL」を開催すると伝えた。

今年5月、東京を皮切りにジャカルタ、シンガポール、台北、バンコクなどを熱狂させたツアーのフィナーレをソウルで飾ることになったBABYMONSTERは、ファンの熱烈な声援で追加された神戸まで含め、計7都市で12回にわたって世界中のファンに会うことになった。韓国初の公演であると同時に、デビュー後初のツアーのピリオドを打つ意義深い場であるだけに、反響を呼ぶことが予想される。新人であるにもかかわらず、圧倒的な実力を基に目覚ましい成長を繰り返している彼女たちの優れた実力を確認できる機会になるとみられる。ソウル公演の1回目の一般販売は7月15日午後8時からTICKET LINKで始まる。2回目の一般販売は7月16日午後8時からINTERPARK TICKETで行われる。BABYMONSTERは1日、新曲「FOREVER」を発売した。この曲はiTunesワールドソングチャートで上位にランクインし、ミュージックビデオも2日間、YouTubeの「24時間再生回数」で1位をキープしている。これに支えられ、YouTubeチャンネル登録者数も急増し、619万人を突破した。