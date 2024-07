ユニバーサル・スタジオ・ジャパンに、ゲストの多様なニーズにお応えする新グッズ店舗「Hollywood Specialty Store(ハリウッド・スペシャルティ・ストア)」がオープン決定!

セサミストリートやピーナッツとのコラボもラインナップ、同店舗限定で販売されます。

ユニバーサル・スタジオ・ジャパン「Hollywood Specialty Store(ハリウッド・スペシャルティ・ストア)」

店舗名:ハリウッド・スペシャルティ・ストア

オープン日:2024年7月12日(金)

取り扱いキャラクター:ミニオン、セサミストリート、ピーナッツ、スーパー・ニンテンドー・ワールドなど

ユニバーサル・スタジオ・ジャパンは、ゲストのさまざまなニーズに対応し、よりスムーズなお買い物をサポートすることでショッピング体験をさらに向上させるべく、パークのオリジナルグッズを販売する店舗「Hollywood Specialty Store(ハリウッド・スペシャルティ・ストア)」を2024年7月12日(金)にオープン!

「ユニバーサル・スタジオ・ストア」、「ロデオドライブ・スーベニア」などのように、幅広いグッズが揃う総合店としてオープンする同店舗。

他の総合店よりもコンパクトな敷地面積を生かし「お買い物がしやすいディスプレイ」を取り入れることで、ゲストのショッピング体験を向上します。

従来の総合店ではお菓子やぬいぐるみなど商品カテゴリーごとの陳列をメインとしていますが、同店舗ではキャラクターごとに区分けした陳列を取り入れています。

取り扱われるキャラクターは、ミニオン、セサミストリート、ピーナッツ、スーパー・ニンテンドー・ワールドなどパークの人気キャラクターたち。

これは、総合店でお買い物をされるゲストから多く聞かれた声を参考にしたもので、同店舗の特徴のひとつ。

また、人気の定番商品をセレクトし展開することで、よりスムーズで満足感のあるショッピング体験ができます。

店舗の中央に配置した身に着けグッズのコーナーでは、プロジェクトリーダーを務める若手社員が中心となり、鏡の位置や商品の配置など細部までこだわったデザインが施されています。

ミニオン バナナクッション

画像提供:ユニバーサル・スタジオ・ジャパン

「ミニオン」たちの好物である”バナナ”形のクッション。

ファスナーを開けると、中から「ミニオン」たちが出てきます☆

スヌーピー カチューシャ

画像提供:ユニバーサル・スタジオ・ジャパン

「スヌーピー」のマスコットをのせたカチューシャ。

カチューシャに施された「スヌーピー」とお揃いの大きな耳がポイントです。

エルモ ぬいぐるみ

画像提供:ユニバーサル・スタジオ・ジャパン’

『セサミストリート』の人気キャラクター「エルモ」のぬいぐるみ。

真っ赤なボディとぱっちりとした目が印象的な、抱き心地の良いぬいぐるみです。

ミニオン チョコクランチ

画像提供:ユニバーサル・スタジオ・ジャパン

ミニオンパーク内にあるダストボックス(ゴミ箱)をモチーフにしたパッケージ入りのチョコクランチ。

画像提供:ユニバーサル・スタジオ・ジャパン

個包装のチョコクランチが2種類アソートされています。

キャラクターごとの陳列で、好きなグッズをスムーズに探せる新ショップ。

ユニバーサル・スタジオ・ジャパン「ハリウッド・スペシャルティ・ストア」は2024年7月12日オープンです。

Minions and all related elements and indicia TM & © 2024 Universal Studios. All rights reserved.

TM and © 2024 Sesame Workshop

© 2024 Peanuts Worldwide LLC

TM & © Universal Studios & Amblin Entertainment TM & © Universal Studios. All rights reserved.

