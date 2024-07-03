サッカーパリ五輪代表に関根大輝(静岡学園出) 三戸舜介(JFAアカデミー福島出)ら18人選出 大岩剛監督「アジア王者の自信胸に挑む」【速報】
日本サッカー協会は7月3日、都内で会見を開き、パリオリンピックに臨むU-23(23歳以下)日本代表メンバー18人を発表しました。
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静岡県勢では、静岡市出身のDF関根大輝(柏レイソル、静岡学園高出)とMF三戸舜介(スパルタ・ロッテルダム/オランダ＝JFAアカデミー福島出）が、バックアップメンバーとしてDF鈴木海音(ジュビロ磐田)が選ばれました。
大岩剛監督(静岡市清水区出身、清水商高出)は、「現在招集できるベストのメンバーを招集した。U23アジアカップで王者になった自信を胸にパリ五輪に臨みたい」と語りました。
【パリ五輪登録メンバー】 ＜GK＞小久保玲央ブライアン(ベンフィカ/ポルトガル） 野澤大志ブランドン(FC東京)
＜DF＞関根大輝（柏レイソル＝静岡学園高出） 半田陸(ガンバ大阪) 大畑歩夢(浦和レッズ) 高井幸大(川崎フロンターレ） 木村誠二(サガン鳥栖） 西尾隆矢(セレッソ大阪）
＜MF＞藤田譲瑠チマ(シント・トロイデン/ベルギー) 山本理仁(シント・トロイデン/ベルギー) 川粼颯太(京都サンガF.C.) 三戸舜介(スパルタ・ロッテルダム/オランダ＝JFAアカデミー福島出） 荒木遼太郎(FC東京)
＜FW＞平河悠(FC町田ゼルビア） 佐藤恵允(ブレーメン/ドイツ） 斉藤光毅(スパルタ・ロッテルダム/オランダ） 藤尾翔太(FC町田ゼルビア) 細谷真大(柏レイソル)
【バックアップメンバー】 ＜GK＞佐々木雅人(柏レイソル)
＜DF＞鈴木海音(ジュビロ磐田)
＜MF＞山田楓喜(東京ヴェルディ) 佐野航大(NEC/オランダ)
8大会連続のオリンピック出場となるU-23日本代表は、グループDに入り、U-23パラグアイ代表、U-23マリ代表、U-23イスラエル代表と対戦し、メキシコ五輪以来のメダル獲得を目指します。