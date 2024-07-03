日本サッカー協会は7月3日、都内で会見を開き、パリオリンピックに臨むU-23(23歳以下)日本代表メンバー18人を発表しました。

【写真を見る】サッカーパリ五輪代表に関根大輝(静岡学園出) 三戸舜介(JFAアカデミー福島出)ら18人選出 大岩剛監督「アジア王者の自信胸に挑む」【速報】

静岡県勢では、静岡市出身のDF関根大輝(柏レイソル、静岡学園高出)とMF三戸舜介(スパルタ・ロッテルダム/オランダ＝JFAアカデミー福島出）が、バックアップメンバーとしてDF鈴木海音(ジュビロ磐田)が選ばれました。

大岩剛監督(静岡市清水区出身、清水商高出)は、「現在招集できるベストのメンバーを招集した。U23アジアカップで王者になった自信を胸にパリ五輪に臨みたい」と語りました。

【パリ五輪登録メンバー】 ＜GK＞

小久保玲央ブライアン(ベンフィカ/ポルトガル）

野澤大志ブランドン(FC東京)

＜DF＞

関根大輝（柏レイソル＝静岡学園高出）

半田陸(ガンバ大阪)

大畑歩夢(浦和レッズ)

高井幸大(川崎フロンターレ）

木村誠二(サガン鳥栖）

西尾隆矢(セレッソ大阪）

＜MF＞

藤田譲瑠チマ(シント・トロイデン/ベルギー)

山本理仁(シント・トロイデン/ベルギー)

川粼颯太(京都サンガF.C.)

三戸舜介(スパルタ・ロッテルダム/オランダ＝JFAアカデミー福島出）

荒木遼太郎(FC東京)

＜FW＞

平河悠(FC町田ゼルビア）

佐藤恵允(ブレーメン/ドイツ）

斉藤光毅(スパルタ・ロッテルダム/オランダ）

藤尾翔太(FC町田ゼルビア)

細谷真大(柏レイソル)

【バックアップメンバー】 ＜GK＞

佐々木雅人(柏レイソル)

＜DF＞

鈴木海音(ジュビロ磐田)

＜MF＞

山田楓喜(東京ヴェルディ)

佐野航大(NEC/オランダ)

8大会連続のオリンピック出場となるU-23日本代表は、グループDに入り、U-23パラグアイ代表、U-23マリ代表、U-23イスラエル代表と対戦し、メキシコ五輪以来のメダル獲得を目指します。