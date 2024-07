決め手は和牛一頭買い。出汁や卵黄で、一度で3回楽しめる和牛レアステーキ重に注目！（東京・祐天寺）

「食べログ」に新しく登録されたお店の中から『注目のお店』をご紹介。今回は東京・祐天寺にオープンしたステーキ重専門店。2,000円でお釣りがくる黒毛和牛のステーキ重にリピーターが続出!

ステーキ重専門店 あさやけの牛(東京・祐天寺)

外観 出典:矢萩久登さん

2024年3月16日、東急東横線・祐天寺駅から徒歩約2分のところにオープンした「ステーキ重専門店 あさやけの牛」は、中目黒にある焼肉店「びーふてい」の新業態です。

創業35年の「びーふてい」は、和牛一頭買いのお店として知られる人気店。「食べログ 焼肉 TOKYO 百名店」にも選ばれ、安定した仕入れ力に定評があります。

「和牛レアステーキ重」1,800円 写真:お店から

看板メニューは、茨城県産黒毛和牛“常陸牛”と、福島県産会津地鶏の卵黄を使用した「和牛レアステーキ重」1,800円。肉質によって2,400円、4,800円と用意していて、お重はステーキ重のほか、焼肉重1,800円〜や炙りネギトロ重1,500円もあります。肉増しのオプションメニューを追加すると、肉の量が1.5倍に!

高品質な和牛を低価格で提供できるのは、一頭買いのなせる業といえるかもしれません。ランチタイムは、ご飯の大盛り無料サービスも実施中。お腹をすかせて訪れたいですね。

お出汁と薬味を入れて、サッといただけます 出典:ゆっきょしさん

やさしい旨みの牛出汁をかけると、さっぱりした出汁茶漬けに早変わり。ひつまぶしのように味変を楽しめるので、気づいたら完食していた!というくらい、肉の重さを感じさせない秀逸な一品です。

「和牛炙りサラダ仕立て」880円 出典:73fb7dさん

ディナータイムは、お酒を飲みながら一品料理を楽しめます。本日のお浸し480円や、和牛すじ煮込み580円、ギューピー〜フレッシュピーマンに甘辛牛肉をのせて〜680円などのほか、〆にちょうどいい小盛りステーキ重(出汁付・1,200円)も。

お酒はビールや焼酎のほか、日本酒、ワイン、ハイボールなど各種取り揃えています。

内観 写真:お店から

座席はカウンター6席、テーブル12席のほか、正面奥に半個室6席を用意。木の温もりが感じられる、落ち着いた空間です。

店名の由来はオーナーが買い付けの際、東北の牧場で見た朝日があまりにも美しかったことから。素晴らしい環境で育った牛たちに感謝とリスペクトの気持ちを忘れないよう、命名したのだそう。和牛のポテンシャルを感じずにいられない至極のステーキ重を味わいに、足を運んでみてはいかがでしょう。

食べログレビュアーのコメント

「和牛炙りネギトロ重」1500円。ご飯大盛り無料になります 出典:S・ハンセンさん

『・和牛レアステーキ重 ¥1800

・和牛炙りネギトロ重 ¥1500

出汁・薬味・漬物がセットになってます◎

写真見たら美味しいの分かるよね?伝わりますよね?

蓋を開けると美しくお肉たち…

一枚一枚丁寧に盛り付けされておりお肉はレアでとにかく柔らかい。ネギトロの方も細かく刻まれて小ネギのアクセントが最高でした。

どちらも選べない美味しさなのでシェアするのオススメ。

卓上には追いタレもあるから味の調整も可能

まずはそのまま・卵黄を絡めて・熱々の出汁と薬味で頂く!一度に三度楽しめます!!個人的には出汁無しでも十分楽しめました。

久しぶりに震えるご飯に出会えたのでリピ確定です』(paru1717さん)

「新玉ねぎの油揚げ包み焼き」480円 出典:73fb7dさん

『今回頂いたのは

菜の花のお浸し ¥480

菜の花に味がついているので何もつけないでいただけます

短く刻んであるのでおつまみにピッタリ

新玉ねぎの油揚げ包み焼き ¥480

新玉ねぎの季節ものとして注文

油揚げの中に刻んだ新玉ねぎを詰めて焼いてます

お醤油をつけてどうぞ と言われましたがそのままが私は好きです

新玉ねぎが柔らかく甘くて美味しかったですよ

和牛炙りサラダ仕立て ¥880

ドレッシングに醤油ベースのジュレ

ポン酢のような風味で葉物にもお肉にもあっていて美味しい

本命はコチラ

和牛特上レアステーキ重(肉増し) ¥3,200

前にも書きましたがお肉はレアなので温かくはないです

でもとても柔らかくソースが良い働きをしてお箸が止まりません

もちろんお茶漬けが最高

お出汁の温度が以前よりも温かくて美味しかった

和牛特上焼肉重(肉増し) ¥3,200

焼肉重はお肉が固めかなっと思いきや良いお肉は固くならないと証明してくれるようなお肉です

焼き肉のタレも甘すぎず辛すぎず玉ねぎと良くあっていてかきこみたくなる美味しさ

お行儀が悪いのでグッと我慢

焼肉重のお茶漬けも最高でした

お重にのっている卵黄が新鮮なんでしょうねお肉の上でつぶれずプックリと丸く形を維持してます

味も濃くて卵黄だけでも美味しい

またすぐにでも行きたくなるお店です』(73fb7dさん)

※価格は税込。

<店舗情報>◆ステーキ重専門店 あさやけの牛住所 : 東京都目黒区祐天寺1-22-4 クレールAI 1FTEL : 03-6826-2429

※「食べログ」に掲載されている情報をもとに、料理名・金額等を掲載しております。 営業時間やメニュー等の内容に変更が生じる可能性があるため、最新の情報はお店のSNSやホームページ等で事前にご確認をお願いします。

文:斎藤亜希

