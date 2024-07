マーク ジェイコブスのレザーバッグ「ザ ミニ バッグ」24年夏新色、鮮やかレッド＆ニュアンスピンク

マーク ジェイコブス(MARC JACOBS)のクロスボディバッグ「ザ ミニ バッグ(THE MINI BAG)」に2024年夏の新色が登場。全国のマーク ジェイコブス ストアほかにて発売される。

「ザ ミニ バッグ」に鮮やかなレッド&ピンクが仲間入り

「ザ ミニ バッグ」は、マーク ジェイコブスのアイコンバッグ「ザ トート バッグ」に着想した、コンパクトなクロスボディバッグだ。今回は、2024年夏の新色として鮮やかなカラーリングのレッドと、柔らかなニュアンスのピンクが登場する。





上質なフルグレインレザーを使用したボディーの内側には「MY OTHER BAG IS THE TOTE BAG」=「私のもう一つのバッグはTHE TOTE BAG」とデボス加工であしらい、マークならではの遊び心を加えている。

また、取り外し可能なストラップを備えており、クロスボディバッグのみならずクラッチバッグとしても使用できる、2WAY仕様なのも嬉しいポイントだ。

詳細

ザ ミニ バッグ 24年夏 新色

取扱店舗:全国のマーク ジェイコブス ストア、公式オンラインストア

価格:30,800円

カラー:レッド、ピンク



【問い合わせ先】

マーク ジェイコブス カスタマーセンター

TEL:03-4335-1711

